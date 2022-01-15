سمير غانم يهدي سيرته لـ دلال عبد العزيز في آخر حوار: هعوضك عن كل التعب

في حياة الفنان الراحل سمير غانم، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، الكثير من المواقف التي تدل على حبه الشديد وتقديره لزوجته الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، ففي آخر حوار تليفزيوني مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامجها «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، كان آخر سؤال وجه إليه في المقابلة عن الشخصية التي يرغب في إهداء سيرته لها.

هعوضك يا دولي عن كل التعب

وقال سمير غانم خلال اللقاء إنه يحب أن يهدي سيرته لزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، متابعا: «حابب أقولها شكرا يا دولي، وهعوضك عن كل هذا التعب».

5 أسماء لفنانين ذكرهم الفنان سمير غانم في سيرته، وهم «جورج سيدهم، الضيف أحمد، غسان مطر، طلعت زكريا، شعبان عبدالرحيم، موضحا: «الناس دي أسعدوني، وشعبان عبد الرحيم كان بيسعدني وأنا بقعد معاه، الشخصية دي مش هتتكرر إلا كل 50 سنة».

وكشف أن أفضل تكريم حصل عليه كان من مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: «بناتي دنيا وإيمي قدموني على المسرح، وأحب أن تكون سيرتي بعنوان: سيرة السعادة».

ولفت أنه راضٍ عما قدمه بنسبة 95%، وأنه لم يظلم أحدا قط ولكنه تعرض للظلم، وتذكر موقفا لأحد النقاد الذي كتب عنه كلاما سيئا إذ وصفه بـ«سمير غانم البهلوان»، وحينها غضب بشدة وذهب لموسى صبري الذى تفهم سبب غضبه، وقال له: «اكتب ردك على الكلام وهنشره».

وأوضح سمير غانم أنه يحب دائما أن «يدندن»، إذ إنه يعشق المطرب سيد مكاوي، خاصة أغانيه في المسرح، لافتا إلى أنه قلده في فوازيره، وارتدى الباروكة والنظارة.

عادل إمام عشرة عمر.. و«عبدالباقي» مش بيضحكني

وأشار إلى أنه يحب تمثيل أحمد حلمي: «تحسي إنه دارس فن في الكوميديا»، ومحمد هنيدي له أعمال في البداية كوميدية: «كان له موقف في المسرح لا يمكن أنساه هو وعلاء ولي الدين، لما كان بيقول فيه حاجة إن شاء الله، وأشرف عبدالباقي مش بيضحكني في كل حاجة، بيمثل تراجيدي كويس قوي، لكن مطلع أجيال تجنن».

وتابع: «عادل إمام عشرة عمر ولما بقعد معاه بقع من الضحك، ومحمد صبحي ممثل رائع وقوي جدا».