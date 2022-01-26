تفاصيل ظهور دلال عبد العزيز في موسم رمضان 2022

تظهر الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في موسم دراما رمضان المُقبل 2022، من خلال مسلسل «عالم موازي»، إذ يُعد آخر أعمالها الدرامية، التي كانت تُصورها قبل رحيلها في أغسطس الماضي.

وقررت الشركة المُنتجة، عرض مسلسل عالم موازي، في موسم دراما رمضان، واستكمال تصويره، الذي كان توقف في شهر إبريل الماضي، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل والممثلين بفيروس كورونا، آنذاك، منهم الفنانة دلال عبد العزيز.

دلال عبد العزيز في مسلسل عالم موازي

تُجسد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في مسلسل عالم موازي، دور رئيس حي المنطقة التي يدور فيها الأحداث، إذ كان يجمعها مشاهد بغالبية الأبطال.

وأوضح مصدر بالمسلسل، أنّ دلال عبد العزيز، انتهت من تصوير عدد كبير من المشاهد قبل الرحيل، كما أنّ الشركة المُنتجة ستضع مشاهدها دون حذف أي منها، مع معالجتها دراميًا، دون إحداث أي خلل درامي.

تفاصيل مسلسل عالم موازي

مسلسل «عالم موازي»، بطولة دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وهو من إخراج وإنتاج هشام جمال.

يذكر أنّه عُرض فيلم فرق خبرة، للفنانة دلال عبد العزيز، عقب وفاتها بشهورٍ قليلة، حيث قد انتهت من تصويره كاملًا وفاتها، والعمل من بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، طه الدسوقي، بالإضافة إلى سينتيا خليفة ومحمود البزاوي، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

تدور أحداث فيلم فرق خبرة حول الشاب الهادئ «ناجي» الذي يعيش حياة نمطية، ويتقاطع مسار حياته بالصدفة مع «سلمى»، التي تعشق المغامرة فيجد نفسه في مواجهة عالم جديد للمرة الأولى.