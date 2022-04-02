هشام عباس نجم إعلان مستشفى مجدي يعقوب للقلب.. «فيديو»

طرحت مستشفى مجدي يعقوب للقلب، إعلانها الرمضاني السنوي والذي يشدو بأغنيته هذا العام الفنان هشام عباس في أغنية من ألحان الفنان محمود العسيلي.

أغنية هشام عباس من ألحان محمود العسيلي

تقول كلمات الأغنية

صاحبنا بقاله شهور على نار

مستنى وظيفة وبينهار

واللي قاعد زهقان بيعاني

في انتظار قطره الاسباني

ده نص اليوم ضيعه فى طابور

عكر دمه وخلاه يفور

ودي ساعتين عقلها بيون

مستنيه رسالة ترن

وده نصاية وفاض بيه الصبر

وده كام ثانية وشره إشتر

كام واحد فينا استنى

وشاف احلامه بتتخبر

وقلوب تستنى وبتتمنى والقت يعدي

هتوصل بكرا لباب الفرصة ومنه تعدي

اوعاك تتكف يوم بالخوف

ده مسير الفرصة هتيجي

هتشوف

كفاية لمتنا.. أغنية جمعت هشام عباس وجنات

هشام عباس كان سجل أغنية رفقة الفنانة جنات بعنوان كفاية لمتنا أهدتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة للمصريين بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

أغنية «كفاية لمتنا» من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغة، ألحان مصطفى جمال، توزيع أيمن التركي، مكس وماستر ماهر صلاح، جيتارات مصطفى أصلان، إيقاعات ماجد الصواف، صولوا ناي وقانون محمود شاهي.

يذكر أن هشام عباس كان قد أحيا الحفل الأول من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء الذي أقيم مؤخرا بمحافظة سوهاج في دورته الأولى، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أهم وأشهر أغنياته منها ناري نارين وفينوه وليالي الشوق وشوفي ويلا نجمع لمتنا.