تفاصيل قرض السيارة من بنك الإسكندرية: تمويل 100%

يرغب العديد من الأشخاص في شراء السيارات سواء حديثة أو مستعملة وذلك لتسهيل حركة التنقل بين المناطق خاصة في ظل إنشاء بنية تحتيه جيدة للطرق والكباري والذي ساهم في سرعة وتيرة الحياة وحركة الطرق، ولكن احيانا يكون سعر السيارة مرتفع للغاية وهو ما يجعل الكثيرون يبحثون عن طرق التقسيط أو القروض الخاصة بالسيارات التي يمكن من خلالها الحصول على السيارات.

يبحث الشباب عن كيفية شراء سيارة حديثة أو مستعملة، ويقدم بنك الإسكندرية فكرة تمويل قرض السيارة بنسبة 100% من قيمة السيارة وتبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، موضحًا في بيان له أنه سيجري تقسيط المبلغ على 8 سنوات.

وأضاف البنك أن قرض السيارة يُمنح بضمان الوظيفة وهو من ضمن برامج تمويل السيارة المقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر، والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة، وتكون «موديلات» حديثة بالنسبة للمستعملة.

قرض سيارة دون مقدم

ويقدم البنك قرض السيارة دون دفع مقدم، بالإضافة إلى وجود وثيقة تأمين على الحياه، ويجري احتساب سعر الفائدة بسعر تنافسي.

مميزات قرض السيارة

تبدأ مدة تقسيط القرض من سنة إلى 8 سنوات، وتصل قيمته إلى مليون جنيه.

المستندات والأوراق المطلوبة

عمر العميل: من 21 الى 65 عامًا، والحد الأدنى لمدة العمل لا تقل عن 3 شهور.

يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وخطاب مفردات مرتب، وفاتورة مرافق حديثة «غاز – كهرباء – تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر، وعرض سعر ساري للسيارة من احد المعارض.

يمكن للعميل شراء السيارة ودفع جزء من المبلغ كمقدم ويتم التمويل بباقي المبلغ من بنك الإسكندرية.