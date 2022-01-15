«لو مرتبك 1500 جنيه».. احصل على قرض سيارة من البنك الأهلي دون ضامن

يتنافس القطاع المصرفي مع بداية العام الجديد على تقديم خدمات المختلفة، إذ يقدم البنك الأهلي قرض السيارة لموديلات عام 2022، تبدأ من مرتبات 1500 جنيه وبإمكان راغبي السيارات الحصول على قرض تمويل السيارة بسعر فائدة تنافسي يتمّ تحديدها طبقا للبنك المركزي المصري.

ونشر البنك الأهلي المصري تفاصيل الحصول على قرض السيارة لموديلات 2022 لتصل الى مليون جنيه، إذ يبدأ تقسيط القرض بداية من سنة وتصل إلى 7 سنوات.

مميزات قرض سيارة البنك الأهلي

- للمرة الأولى يجرى منح السيارة دون ضامن لراغبي اقتناء السيارة

- التمويل من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

- التمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- تقسيط السيارة من سنة وحتى 7 سنوات.

سعر فائدة القرض تنافسي

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه.

- دون مصاريف استعلام ائتماني.

- دون مصاريف فتح حساب

- يجرى تحويل راتب قسط للموظفين.

- من الممكن أن يتم دفع مبلغ للموظفين كمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

- برنامج أصحاب أعمال مهن حرة: بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%.

- برنامج أصحاب أعمال مهن حرة بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%.

- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمان إضافي 50% من سعر السيارة.

المستندات مطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق كهرباء غاز تليفون.

شروط القرض

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامَا ولا يزيد على 60 عامَا في نهاية القرض للموظفين.

- يجرى سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدما.

- عمولة السداد المبكر للقرض الكلي والجزئي 3% من المبلغ المطلوب سداده.

- غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

يُذكر أنَّ البنك المركزي المصري أعلن في وقت سابق عن تثبيت سعر الفائدة حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستوى 8.25 و9.25% على التوالي.