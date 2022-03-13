المستندات والشروط المطلوبة للحصول على قرض سيارة من بنك ناصر.. فائدة 8.5%

تحولت السيارة من وسيلة ترفيهية إلى شيء أساسي في حياة الأسر، لما توفره من راحة يومية بعيدا عن زحام المواصلات، لذا كثر البحث عن سيارة حديثة أو مستعملة، لتوفير الراحة والوقت والأسرة، فضلا عن أنّه يمكن استخدامها للعمل عليها وتوصيل الأشخاص، وزيادة الدخل الشهري للأسر.

ويكثّف القطاع المصرفي جهوده لتقديم أفضل العروض لعملائه في سوق تقسيط السيارات، وبينه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، الذي يقدم تمويلا لـ شراء سيارة حديثة موديل السنة بفائدة يتم تحديدها حسب قرارات البنك المركزي المصري، وتقسيط لمدة 10 سنوات.

وذكر بنك ناصر الاجتماعي في بيان عنه، أنّه يقدّم أفضل العروض والأسعار لتقسيط السيارة الحديثة للمواطنين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، إضافة الى اقتراب شهر رمضان الكريم، وخطة بنك ناصر، التي تهدف إلى تمويل شراء سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص وموتوسيكلات، لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم.

وحدد بنك ناصر الاجتماعي الفئة المستهدفة من المواطنين الذين يحصلون على قرض شراء السيارة، وهم موظفي الحكومة من القطاع العام، وأصحاب المعاشات، وورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية.

شروط الحصول على قرض السيارة من بنك ناصر

- يتم تحديد المبلغ بناء على قيمة الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%.

- يتم تحديد الفائدة في البنك، علما بأنّ الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي، وهي حتى كتابة السطور 8.5%.

- إضافة نسبة 1,5% من قيمة التمويل وتسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

- حدد بنك ناصر الاجتماعي القسط من عام وحتى 10 سنوات.

وأكد بنك ناصر في بيانه، أنّ النسبة لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وتصل إلى 90% حال وجود دخل إضافي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض سيارة

- تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى على البنك.

- تقديم ضامن من العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال.

- تقديم وثيقة مخاطر عدم السداد.

- تأمين على حياة العميل بكامل المدة، والمديونية لصالح البنك.

- حظر بيع على السيارة لصالح البنك.

- عرض سعر للسيارة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- مفردات مرتب – وللضامن حال وجد ضامن.

- إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

- إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد حال اعتبارها الضمانة المقدمة.

- إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.