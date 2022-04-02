في 24 ساعة.. شيرين تتصدر تريند الوطن العربي بـ«يا معافر» وتحقق 15 مليون مشاهدة

نجاح غير عادي حققته أغنية «يا معافر» التي قدمتها شيرين كإعلان لأحد البنوك حيث وصلت مشاهدات الأغنية في يوم واحد لـ10 ملايين مشاهدة على «فيس بوك» وما يقترب من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، واحتلت شيرين التريند على يوتيوب في مصر وليبيا والسعودية وعدد من الدول العربية.

أغنية يا معافر تحقق 10 ملايين مشاهدة عبر فيسبوك

وتقول كلمات أغنية شيرين عبد الوهاب التي كتبها أمير طعيمة ولحنها محمود العسيلي ووزعها نابلسي «دايما في الصورة أسطورة .. وخطير مش أي خطورة وشديد.. وعنيك باصة على بعيد.. ربك مبيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل.. يا معافر.. كمل للآخر».

أغنية يا معافر تحقق 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

ونافست شيرين بأغنيتها كل نجوم الأغنية الذين شاركوا بإعلانات في رمضان، حيث احتلت التريند على كل المنصات تويتر وفيس بوك ويوتيوب، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية أرقاما قياسية خلال الأيام المقبلة.

ونشرت شيرين عبد الوهاب مؤخرا عبر خاصية استوري مقطعا من أغنيتها الجديدة التي تنوي طرحها خلال الفترة المقبلة، كما نشرت عبر حسابها على تويتر تغريدة بكوبليه من الأغنية حيث كتبت «ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل».

يذكر أن شيرين تصدرت الترند عدة مرات خلال الشهر الماضي منذ حفلتها الأخيرة في الكويت وتعيش حالة كبيرة من النشاط الفني.