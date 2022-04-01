دينا الشربيني عن «المشوار»: «هتشوفوا أماكن في مصر متصورتش قبل كدة»

هنأت الفنانة دينا الشربيني المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، ويارب كل المسلسلات تكون ناجحة وجميلة، والسنادي هتطلع المسلسلات حلوة جدًا».

دورها في المسلسل

وكشفت دينا الشربيني خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، اليوم الجمعة، بعض تفاصيل دورها في مسلسل «المشوار»، قبل ساعات من عرضه على شاشة قناة «DMC».

وقالت دينا الشربيني: «ورد بنت غلبانة جدا وبحب جوزها جدا وبتحب ابنها، والأحداث في المسلسل هتبدأ تبان من تاني أو تالت حلقة، وأول حلقة هنتعرف على الشخصيات».

وأوضحت أنها زارت أماكن لم تزورها من قبل بفضل تصوير مسلسل «المشوار»، «منطقة الملاحات في الإسكندرية عمري ما روحتها وأنا عن نفسي ابنسطت جدا إني صورت هناك، وفيه حتت كتير صورناها يمكن متصورتش قبل كدة بتبين أد إيه بلدنا حلوة».

العمل مع المخرج محمد ياسين ممتع جدا

وعما يميزها في هذا العمل عن باقي الأعمال الفنية التي قدمتها، قائلة: «دي تالت مرة أشتغل فيها مع المخرج محمد ياسين، والشغل معاه ممتع جدا، وبيطلع أي حد بيشتغل معاه بشكل مختلف، واشتغلت مع محمد رمضان للمرة التانية، بس المرة دي طالعة بشكل مختلف، كلنا طالعين بشكل مختلف».

ولفتت دينا الشربيني أنها تستمتع بطريقة عمل المخرج محمد ياسين، «بيتكلم معانا في الحاجات اللي مش هتطلع للناس، عشان نبني الشخصية، يعني وهي صغيرة كانت عاملة إزاي وقبل لما تتعرف على ماهر كانت بتشتغل فين ومين صحابها، كنا بنبني الشخصية».

الناس فرحانة واحنا بنصور في الشارع

وعن كواليس مسلسل «المشوار»، قالت إنها كانت جيدة جدا، «الحمد لله مطلعين شغل حلو ويارب يعجب الناس، وكل حاجة ماشية كويس أوي، وبنحس واحنا بنصور الناس في الشارع فرحانين، خصوصا لو بتعملي حاجة شبههم من الشارع».