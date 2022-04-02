إحالة 135 موظفاً بالقطاعات الخدمية في الأقصر للتحقيق لعدم الانضباط

قرر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إحالة 135 موظفاً في مختلف القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة، للتحقيق أمام الشؤون القانونية، نظراً لعدم الانضباط الإداري، وتغيبهم عن مواقع عملهم في الأوقات الرسمية، بدون إذن أو عذر قانوني، وفق ما رصدته تقارير اللجان الرقابية.

تكثيف المرور على المصالح الحكومية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، بضرورة متابعة العمل، وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية، والمتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة للعاملين، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، قامت إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر، تحت إشراف عبد الحميد الكيلاني، مدير الإدارة بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها.

رصد غياب 135 موظفاً أثناء المواعيد الرسمية

شملت أعمال اللجان عدد 116 متابعة، حسب الخطة الموضوعة، للتأكد من حسن سير العمل، والتزام الموظفين بأعمالهم، وأثناء مرور أعضاء التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر على المواقع والهيئات والإدارات التابعة لمدينة الأقصر، تم اكتشاف غياب 135 من العاملين والموظفين، أثناء مواعيد العمل الرسمية، خلال شهر مارس 2022 الماضي، بدون عذر قانوني، كما أسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير 16 محضر مخالفة، وإحالتها للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

تطبيق القانون على الموظفين غير الملتزمين

ومن جانبه، شدد رئيس مدينة الأقصر على تحقيق الانضباط الإداري في جميع الإدارات والهيئات بالمدينة، لتوفير أفضل خدمة للمواطنين المترددين على المصالح الحكومية، وإنهاء طلباتهم فى أقل وقت ممكن، وأكد على تطبيق القانون بصرامة على الموظفين الذين يتغيبون دون إذن، أو الذين يتركون العمل أثناء المواعيد الرسمية مما يعطل مصالح المواطنين.