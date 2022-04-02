التعليم: ارتفاع نسب حضور طلاب «رابعة ابتدائي» الامتحانات في أول رمضان

أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية الخاص بشهري فبراير ومارس، ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

طلاب رابعة ابتدائي يشيدون بالأسئلة

وقال ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي عقدت ورقياً في لجان مطبقة للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، موضحاً أن الطلاب أشادوا بنوعية الأسئلة التي ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «أنس» لـ«الوطن»، أن نسبة حضور الطلاب تخطت الـ96%، موضحاً أنه بالنسبة للطلاب الذين تغيبوا يتم عقد امتحان تكميلي لهم، لافتا إلى أن أسئلة الامتحانات اشتملت على أجزاء المقرر الدراسي حتى شهر مارس، وتنوعت ما بين الموضوعية والمقالية.

انتظام امتحانات رابعة ابتدائي

وأكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي إصابات كورونا بين الطلاب، لافتا إلى أن أسئلة الامتحانات وضعت من بنك الأسئلة المعد من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن نسبة الحضور كانت مرتفعة وتم التنسيق الكامل مع المديرية والمدارس التابعة للإدارة للوقوف على سير الامتحانات، مشيراً إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وأشاد الطلاب بنمط الأسئلة التي تم تدريبهم عليها خلال الفصل الدراسي.

ويؤدي غداً الأحد، طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية ورقيا في المدارس، ويختلف الامتحان من مدرسة لأخرى طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.