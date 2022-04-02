انطلقت منذ قليل الحلقة الأولى من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود على شاشة قناة الـ CBC وهنا تعرف على أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الأولى بطولة آسر ياسين فى رمضان 2022.

وانطلقت أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الأولى بطولة آسر ياسين في رمضان 2022 بمشهد يكشف شركة المحاماة الكبيرة التى يعمل بها زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين ويتواجد فيها مشكلة مع أحد العملاء التى يتولى الدفاع عنهم آسر ياسين ولكنه ليس متواجدا في المكتب.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الأولى بطولة آسر ياسين في رمضان 2022

كما يكشف العمل عن تجسيد الفنانة صبا مبارك لشخصية فريدة صاحبة شركة المحاماة التي تطلب زين لكي يحل مشكلة العميل، كما يتم استعراض الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد داود وهي شخصية آدم الذي يتجه إلى دخول الامتحانات بدلا من طلاب كلية الحقوق ويحاول صديقه معه ليعمل معه في توصيل المخدرات ولكنه يرفض حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر يتم استعراض الحياة الخاصة لآدم مع والدته التى تعانى من مرض القلب وهو يحرص على رعايتها والبحث على أموال لكى يوفر لها الدواء، وتتوالى الأحداث ويصل زين إلى مكتب المحاماة ليحل أزمة العميل، وبالفعل ينجح في هذا الأمر وبعدها تعزمه صاحبة المكتب فريدة على العشاء ويظهر هنا جانب اهتمامه بالسيدات.

تفاصيل مسلسل سوتس بالعربي

يذكر أن مسلسل سوتس بالعربي هو بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عصام عبد الحميد، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي SUITS وتم تقديم منه تسع أجزاء.