بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني، التي شهدت العديد من الأحداث التشويقية التي جذبت انتباه المشاهدين، يبحث قطاع كبير من الجمهور عن أحداث مسلسل المشوار الحلقة 1 بطولة محمد رمضان في دراما 2022، ومواعيد عرض الحلقة الثانية من العمل.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 1 بطولة محمد رمضان في دراما 2022

وفيما يتعلق بأحداث مسلسل المشوار الحلقة 1 بطولة محمد رمضان في دراما 2022، بدأت الحلقة بماهر الذي يعمل باليومية في شركة ماكس للملاحة هو وزوجته، حيث ظهر بين جبال من الملح، جاء إليه أحد الأشخاص يخبره أن الإدارة تطلبه من أجل زوجته ورد، فيحاول ماهر أن يصل إلى زوجته وكان دون جدوى، فيتملكه الرعب حين لم يصل إليها، فيذهب مسرعًا إلى عنبر التعبئة التابع لعمله للبحث عندها، ويقوم منصور «محمد عز» وهو سائق سيارة نصف نقل بمساعدته ونقله إلى مكان زوجته.

عندما يصل ماهر الذي يجسده الفنان محمد رمضان إلى مكان الإدارة يجد زوجته مريضة ولديها الطبيب الذي يخبره أنه أغمى عليها أثناء العمل ولكنها أفضل الآن، ويخبره أن يأخذها إلى المنزل وسوف يحصلان على اليومية كاملة، وعندما يخرج ماهر بها إلى الشارع تخبره أنها تحايلت عليهم للذهاب مبكرا إلى منزل خالته وإطعام ابنهما رحيم «مسقعة»، كما أظهرت الأحداث معاناة ورد وماهر من العديد من المشكلات التي يحاولان حلها، يذهبان إلى ابنهما لمشاهدته وهو يلعب كرة قدم، ثم يقوم الطفل بافتعال خناقة مع أصدقائه ليأخذه والداه إلى منزل خالة ماهر الذي يسكناه.

كما أوضحت أحداث الحلقة هروب ماهر وورد من بلدهما، ولكن لم تكشف الأحداث بشكل أكبر عن ذلك الأمر، لتنتهي الحلقة بماهر يجري اتصالا هاتفيا مع سعيد «محمود الليثي»، والذي يسأله عن الأحداث في المنطقة ليخبره أن كل شيء كما هو ويصدمه في النهاية بأنه رأي وجيه وهو ذاهب إلى منزله، لتنتهي الحلقة بصدمة ماهر.

أبطال مسلسل المشوار

يقوم ببطولة مسلسل المشوار مجموعة من النجوم، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، محمد عز، أحمد صفوت، حنان يوسف، والعمل من إحراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد.