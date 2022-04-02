بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة الأولى بطولة هاني سلامة في رمضان 2022 بالحديث عن قضية غسيل الأموال الشهيرة التي حدثت فى مصر، واتهمت فيها عائلة المالكي، ويتهرب شريف المالكي الذي يجسد دوره الفنان محمود حجازي من أسئلة الصحفيين والإعلاميين حول أزمة عائلته تاركًا الموضوع للقضاء المصري ونزاهته.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة الأولى بطولة هاني سلامة في رمضان 2022.. تهيؤات المستشار يحيي

المستشار يحيي الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة، تهاجمه تهيؤات سريعة بسبب القضايا التي يحكم فيها، حيث يتهيأ له أن هناك من يحاول خطف ابنته ماليكة.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة الأولى بطولة هاني سلامة في رمضان 2022 دارت حول استقبال ليل المصري الذي يجسد دوره الفنان محمد محمود عبد العزيز لعائشة بن أحمد القادمة لمصر.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة الأولى بطولة هاني سلامة في رمضان 2022.. فساد قضايا غسيل الأموال

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة الأولى بطولة هاني سلامة في رمضان 2022، مع نهاية الحلقة يتعرض المستشار يحيي لتهديدات من قبل أحد الأشخاص، ويحدث تشابك بينهما بالأيدي للدفاع عن النفس ويقوم بإبلاغ الشرطة عنه، وتلقي القبض عليه ثم تتعرض سيارته للانفجار.

مسلسل ملف سري من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، أما البطولة فكانت من نصيب هاني سلامة وعائشة بن أحمد وادوارد، ومحمد محمود عبد العزيز ومحسن محي الدين ودنيا عبدالعزيز ومادلين طبر ونضال الشافعي وماجد المصري وأحمد الرافعي وصبا الرافعي وإيهاب فهمي، والعمل من إنتاج شركة فنون مصر لريمون مقار مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.