ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض مسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة والذي سينطلق عرضه مساء اليوم وفي السطور التالية ستتعرف على مواعيد عرض ملف سري بطولة هاني سلامة على قناة dmc في رمضان 2022.

مواعيد عرض ملف سري بطولة هاني سلامة على قناة dmc في رمضان 2022

وفيما يلي مواعيد عرض ملف سري بطولة هاني سلامة على قناة dmc في رمضان 2022، إذ أنَه يعرض المقرر في تمام الساعة 11.55 مساءً، أما عن الإعادة فستكون صباح غد في تمام الساعة 10.30 صباحًا.

بينما يعرض مسلسل «ملف سري»، علي شاشة قناة «cbc»، في تمام الساعة 10.15 مساءا، بينما ستعرض شاشة قناة «الحياة» مسلسل «ملف سري» يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل «ملف سري»

مسلسل «ملف سري» من بطولة هاني سلامة، ومادلين طبر، وماجد المصري، ودنيا عبدالعزيز، وإيمان سلامة، وكارولين عزمي، وعائشة بن أحمد، وميرهان حسين، وصبا الرافعي، ونضال الشافعي، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

خريطة قناة «dmc» في رمضان 2022

تعرض قناة «dmc» العديد من المسلسلات الدرامية، من أبرزهم مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وأحمد صفوت، وأحمد عزمي، وأحمد سعيد عبدالغني، وأحمد زاهر، وخالد أنور، وعمرو عبدالجليل، خالد كمال، وأحمد مجدي، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث مسلسل «المشوار» حول عاملان في شركة ملاحة بحرية يواجهان تحديات أكبر من عالمها البسيط، فما بين تجارة الآثار والصعود الطبقي المفاجئ والحب تأخذهما الحياة في منعطفات لا تنتهي.