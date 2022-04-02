قصة مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة.. القضاء على رجال الأعمال الفاسدين

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق عرض الحلقة الأولى من مسلسل «ملف سري» الذي سيطل من خلاله هذا العام الفنان هاني سلامة، وفي هذه السطور نقدم تفاصيل قصة المسلسل.

تدور أحداث مسلسل «ملف سري» حول عمليات السرقة والنهب والفساد من رجال الأعمال التي تقع تحت اسم عائلة المالكي، التي تملك تعاملات اقتصادية كبيرة في السوق المصري، حيث أنهم يملكون عددا من الشركات والمصانع الكبيرة، وكانوا يصدرون للناس فكرة أنهم عائلة تمتلك النزاهة والأمانة، ولكن عن طريق شخص ما تم اكتشاف إحدى التعاملات غير السليمة.

المستشار يحيى عز الدين يحارب الفساد طوال أحداث العمل

ويحول الأمر إلى قضية، ويحكم في هذه القضية المستشار الكبير يحيى عز الدين القاضي، المعروف عنه النزاهة والعدالة، والتصدي لعمليات الفساد، بينما تعرض عليه العائلة مبالغ مالية وابتزازه بكل الطرق، ولكنه يقف أمامهم سدا منيعا، حتى تم قتل أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما قرر أن يقضي على فرد في العائلة الفاسدة، ويلتقي أثناء الأحداث بمريم المالكي ابنه كبير العائلة ليكتشفوا سويا الحقائق.

أبطال مسلسل «ملف سري»

ويشارك في بطولة مسلسل «ملف سري» هاني سلامة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي، صبا الرافعي، كارولين عزمي، إيمان سلامة ، دنيا عبد العزيز، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

موعد عرض مسلسل« ملف سري»

يذكر أنه سيتم عرض مسلسل« ملف سري» علي شاشة قناه «الحياة»، يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، أما عن عرضه في قناة «cbc»، سيكون يوميًا في تمام الساعة 10.15 مساءً.