ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق عرض الحلقة الأولى من مسلسل ملف سري الذي سيطل من خلاله هذا العام الفنان هاني سلامة، وفي هذه السطور نقدم مواعيد عرض مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 1 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 1 والقنوات الناقلة

وستكون مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 1 والقنوات الناقلة، ابتداءً من اليوم السبت تزامنًا مع شهر رمضان الكريم على مجموعة من القنوات المختلفة.

وسيتمّ عرض مسلسل ملف سري علي قناه «الحياة»، يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، أما عن عرضه في قناة «cbc»، سيكون يوميًا في تمام الساعة 10.15 مساءً.

وسيتمّ عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة «dmc» يوميًا في تمام الساعة 11.50 دقيقة مساءً، أما عن الإعادة فستكون يوميًا في تمام الساعة 10.30 صباحًا.

تفاصيل مسلسل «ملف سري»

مسلسل «ملف سري» بطولة هاني سلامة، ومحسن محيي الدين، وماجد المصري، وميرهان حسين، وعائشة بن أحمد، ومادلين طبر، ونضال الشافعي، وصبا الرافعي، وكارولين عزمي، وإيمان سلامة، ودنيا عبدالعزيز، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وتدور أحداث «ملف سري» حول القاضي يحيى عز الدين الذي توكل إليه مهمة محاكمة عائلة «المالكي» الثرية بتهمة الفساد، يدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.