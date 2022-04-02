ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق عرض الحلقة الأولى من مسلسل ملف سري، الذي يكشف بعض قضايا فساد رجال الأعمال، وفي هذه السطور تتعرف على مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة في رمضان 2022 والقنوات الناقلة.

وتكون مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة في رمضان 2022 والقنوات الناقلة، ابتداءً من اليوم السبت مع بداية شهر رمضان الكريم، والمقرر عرضه على مجموعة من القنوات.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة في رمضان 2022 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل ملف سري على شاشة شاشة قناة «dmc» يوميًا في تمام الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق مساءً، أما عن الإعادة فستكون يوميًا في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحًا.

بينما ستعرض شاشة قناة «الحياة» مسلسل «ملف سري»، يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء، أما قناة «cbc»، فستقوم بعرض المسلسل في تمام الساعة العاشرة وربع مساء.

أبطال وتفاصيل مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة، نضال الشافعي، صبا الرافعي، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، ماجد المصري، مادلين طبر، كارولين عزمي، إيمان سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، وإيمان سلامة، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وتدور أحداث مسلسل «ملف سري»، حول القضاء علي عمليات السرقة والنهب والفساد التي يفتعلها رجال الأعمال الفاسدين، والتي تملك تعاملات اقتصادية كبيرة في السوق المصري، حيث أنهم يملكون عددا من الشركات والمصانع الكبيرة، وكانوا يصدرون للناس فكرة أنهم عائلة تمتلك النزاهة والأمانة، ولكن عن طريق شخص ما تم اكتشاف إحدى التعاملات غير النزيهة.