ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند تويتر بإعلان وي رغم غيابها عن دراما رمضان

تصدرت النجمة ياسمين عبدالعزيز تريند موقع «تويتر» بعد ظهورها في إعلان وي التابع للشركة المصرية للاتصالات مع النجم كريم محمود عبدالعزيز، والذي لاقى تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد رواده بفكرته التي تعتمد على النوستالجيا.

وتخطى إعلان وي لـ ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيما بلغت نسبة مشاهداته حاجز الـ 339 ألف مشاهدة عبر موقع تداول الفيديوهات «يوتيوب»، ليقترب إجمالي مشاهداته من حاجز المليون مشاهدة.

850 ألف مشاهدة لإعلان وي لـ ياسمين عبدالعزيز

وأعادت ياسمين عبدالعزيز في إعلان وي تجسيد شخصية الدادة دودي التي قدمتها في فيلم بالاسم نفسه قبل سنوات عدة، فيما ظهر الفنان كريم محمود عبدالعزيز بشخصية عبد الغفور البرعي التي جسدها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، حيث ارتدى العباءة والعمة اللتين ارتداهما نور الشريف عند تجسيده للشخصية.

اللي مالوش كبير آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وجاء تصدر ياسمين عبدالعزيز لـ «تريند» تويتر بإعلان وي رغم عدم مشاركتها في السباق الرمضاني الحالي، حيث كانت آخر أعمالها في الدراما التليفزيونية مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد، هدى الإتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.