تحذير عاجل من «الصحة» بشأن شرب العرقسوس في شهر رمضان

حذر الدكتور محمد صلاح، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، التابع لوزارة الصحة، مرضى الكلى والضغط والقلب من خطورة شرب العرقسوس والذي يزيد انتشاره خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الجانبية التي تكون مصاحبة عند شرب هذا المشروب لما يسببه من مضاعفات خطيرة على هذه الفئات.

وأكد صلاح في تصريحات له على موقع وزارة الصحة الرسمي، أن العرقسوس من أكثر المشروبات التي تزود نسب البوتاسيوم في الجسم، وفي حالة الإصابة بعض الأشخاص بمرضى «الكلى، الضغط، القلب»، وأنهم أكثر عرضة للمضاعفات التي قد يسببها هذا المشروب، مشيرا إلى أنه يمثل خطرا مباشرا على صحتهم.

وتابع عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، أن البوتاسيوم العدو الأول لمرضى الكلى، ويؤثر مباشرة على عضلة القلب، بالإضافة إلى تأثيره على مرضى الضغط ما يسبب ارتفاعا مباشرا للضغط.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة في تقارير رسمية لها عن أكثر الفئات التي تحقق استفادة مباشرة من صيام شهر رمضان المبارك، نظرا لما يحققه من فوائد على الجسم بمختلف أجهزته المختلفة التي تكمن في الصيام عن الطعام والشراب ويعطي صحة قوية لهم.

الفئات الأكثر استفادة من صيام شهر رمضان

وحددت «الصحة» الفئات الأكثر استفادة من صيام شهر رمضان المبارك، وتمثلت هذه الفئات في «أصحاب الوزن الزائد» حيث هذه الفئة تحقق فائدة كبرى من الصيام مما يساعد على تخسيس وزنها، «المرضى خلال مرحلة ما قبل السكري أو بداياته، بالإضافة إلى مرضى الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة»، موضحة أن هذه الفئات تحقق نتائج شفائية مرضية لأن الصيام أصبح جزءا من العلاج الخاص بهم.