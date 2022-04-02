أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 في رمضان 2022: السيسي وزيرا للدفاع

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 في رمضان 2022، للمخرج بيتر ميمي، بإهداء إلى روح الكاتب الراحل وحيد حامد، وتعود أحداث الجزء الثالث من الملحمة الوطنية «الاختيار» إلى عام 2013، وكواليس تلك الفترة، حتى قام الشعب بإعلان رفضه لحكم جماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 يونيو، وتتضمنت الحلقة لقطات أرشيفية للشعب المصري في ميادين الجمهورية.

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 في رمضان 2022، ظهور خيرت الشاطر، الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي، بالإضافة إلى محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجماعة الإرهابية، وهم يتابعون مظاهرات الشعب ضد حكم جماعتهم، ويتحدثون عن خططهم لشحن أعداد كبيرة من الموالين لهم للاعتصام في ميداني رابعة والنهضة، لمواجهة رفض الشعب لهم.

بيان 3 يوليو

كما ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، ويقوم بدوره الفنان ياسر جلال، وهو يجتمع بكبار رموز الدولة ورجال الدين والمجتمع لإصدار بيان 3 يوليو، للاستجابة لمطلب الشعب بإسقاط حكم المرشد وجماعته.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 في رمضان 2022: اختيار عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع

وتعود الأحداث خلال الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 إلى 26 يوليو 2012، بذهاب خيرت الشاطر إلى قطاع الأمن الوطني، وطلب منهم إنهاء خدمة عدد من الضباط داخل القطاع، وأوضح لهم أن هذا القرار سيصدر من الرئاسة، ولكن يرفض اللواء تنفيذ طلبه، ويعود الضابط «زكريا يونس»، الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، حيث كان يعمل على قضية «خلية مدينة نصر».

وتكشف الحلقة كواليس جلسة تجمع «الشاطر» وعصام العريان، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، يدرسون خلالها إدخال عدد من عناصر جماعتهم إلى صفوف الجيش، ورغبتهم في إبعاد المشير طنطاوي من منصب وزير الدفاع، واختيار اللواء عبدالفتاح السيسي، ليحل مكانه في منصب وزير الدفاع.