قصة مسلسل الاختيار 3.. كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر

قبل ساعات من عرض أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي يأتي تحت عنوان «القرار»، يبحث المشاهدون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن قصة مسلسل الاختيار 3، وذلك بعد جرعة التشويق العالية التي تضمنها البرمو الدعائي للمسلسل، والذي حقق مشاهدات مرتفعة قاربت المليون مشاهدة منذ طرحه للمرة الأولى على القناة الرسمية للشركة المنتجة على «يوتيوب».

قصة مسلسل الاختيار 3 مأخوذة عن أحداث حقيقية، حيث يقدم صناع المسلسل حقائق تقدم للمرة الأولى في عمل درامي حول فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة تحت عنوان «أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر»، كما جاء في البرمو الدعائي للمسلسل.

قصة مسلسل الاختيار 3

وتتطرق قصة مسلسل الاختيار 3 من خلال الأحداث إلى عدد من الشخصيات الدينية والسياسية التي لعبت دورا هاما خلال تلك الفترة الهامة، سواء من الوطنين أصحاب المواقف المشرفة أو قيادات ورجال الجماعات الإرهابية، وذلك من خلال السيناريو الذي تولى كتابته هانى سرحان وهو مأخوذ عن وقائع ووثائق حقيقية، ويتولى بيتر ميمي إخراج الجزء الثالث من الملحمة الوطنية «الاختيار».

الجمهور ينتظر عرض الاختيار 3: «عمل احترافي يمتلك مقومات النجاح»

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نسب مشاهدات مرتفعة، حيث حصد البرمو الدعائي إشادات عديدة من المشاهدين الذين عبروا عن تشوقهم لمشاهدة أحداث المسلسل الذي من المتوقع أن يكون الحصان الرابح في السباق الرمضاني هذا العام، وتوالت التعلقات على البرمو عبر حساب شركة «سينرجي»، على «يوتيوب»، فقالت إحدى المتابعات: «سلسلة الاختيار عمل احترافي 100% يمتلك مقومات النجاح»، بينما أشاد أحد المتابعين بالجمع بين النجوم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز للمرة الأولى معا في عمل واح، قائلا: «من فريق عمل أعظم نجوم السينما المصرية»