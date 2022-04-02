إشادات واسعة بتجسيد ياسر جلال لشخصية الرئيس السيسي في الاختيار 3

حظي الفنان ياسر جلال، بإشادات ضخمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور ظهوره في أولى حلقات مسلسل الاختيار 3، ويقدم شخصية الرئيس السيسي، في الفترة التي عُين فيها وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوي، في وجود الرئيس المعزول محمد مرسي، عام 2012.

الجمهور عن تجسيد ياسر جلال لشخصية الرئيس السيسي: صاحب أداء احترافي

وأشاد قطاع كبير من الجمهور، عبر مواقع التاوصل الاجتماعي، بنجاح ياسر جلال في تقمص شخصية الرئيس السيسي، على مستوى الحركة والصوت، إذ وصفه البعض بأنه صاحب أداء احترافي، وقال أحد المتابعين: «الأداء الصوتي لياسر جلال في مسلسل الاختيار3 بيديلي إيحاء من أول مشهد له إن الرئيس السيسي بيمثل بنفسه».

مشاهد بعد عرض الحلقة الأولى: بداية مبشرة بالعظمة

وقال آخر: «‏ياسر جلال فظيع.. جايب السيسي بالضبط، لدرجة إنه شبه الريس أكتر منه.. برافو بجد»، فيما أعرب أحد المتابعين عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه ياسر جلال في الاختيار 3، وتقديم دور الرئيس السيسي، قائلاً: «هو ازاي ياسر جلال جاب طبقة الصوت كده.. بداية مبشرة بالعظمة».

وأبدى متابع، إعجابه الشديد، بأداء وظهور ياسر جلال، وأن ذلك الدور يُعد الأهم والأبرز على مدار مسيرته الفنية كاملة، قائلاً: «ياسر جلال.. إيه العظمة دي؟ شهادة امتياز من أول لقطة.. صوت وصورة لحبيبنا المشير عبدالفتاح السيسي».

وأشار آخر، إلى نجاح ياسر جلال في أداء الشخصية بنفس نبرة الصوت، قائلاً: «ياسر جلال عامل شخصية السيسي مش ممكن إيه الشبة ده.. حتى نبرة الصوت.. برافو».

مسلسل الاختيار 3، من بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وياسر جلال، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.