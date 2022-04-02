«التنمية المحلية»: مبادرة سند الخير بدأت بـ100 سيارة وتوفر 37 سلعة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة دشنت مبادرة «سند الخير»، وبدأت بـ100 سيارة لتوفير 37 سلعة في 15 محافظة من المحافظات المصرية، وتستهدف الأحياء الشعبية، والأسعار تنافسية، ويشترك فيها ما لا يقل عن 15 شركة قطاع خاص، وأغلب التكتلات الشبابية التي تتعاون معنا في الوزارة منذ عام 2017، باستهداف القرى الأكثر احتياجًا، إذ تعمل في 15 محافظة لتوفير 37 سلعة من السلع التي يحتاجها كل بيت مصري.

توجيهات من وزير التنمية المحلية

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيمان الحويزي وهمام مجاهد، مقدمي برنامج «حديث الأخبار» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تواصل مع عدد كبير من المحافظين، للتأكيد على المتابعة ومرور الأجهزة التنفيذية في المحافظات، للتأكد من توفر السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطنون، والشوادر ومدى توفر السلع فيها بأسعار تنافسية أقل من مثيلتها في الأسواق، والتأكيد على تقديم التسهيلات التي تقدم للمواطنين الراغبين في إقامة موائد الرحمن للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجًا.

التواصل مع الوزارة لتقديم الشكاوى

وتابع، أن وزير التنمية المحلية أكد أهمية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة كل صور الغش التجاري، بالتنسيق مع مصلحة التموين والطب البيطري ومديريات الصحة، لضمان عدم تخزين أي سلع ومواجهة احتكارها.

وأردف مساعد وزير التنمية المحلية: «يمكن التواصل معنا، في حال وجود سلع أسعارها مبالغًا فيها، مثل الخط الساخن 15330 وصفحتنا على فيسبوك التي تحمل اسم صوتك مسموعك».