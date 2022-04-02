إجراءات من «التنمية المحلية» لمحاربة الغلاء: رقابة وضبط للأسواق

اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة خطوات بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتوفير السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة لمواجهة أي زيادة في الأسعار أو أي محاولات احتكار للسلع، وضبط الأسواق، ومراقبة المحلات والمنافذ، ومن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وفق تقرير لها لدعم المواطنين وتوفير السلع ما يلي:

- إطلاق مبادرة «سند الخير» بالمحافظات، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، وجودة مناسبة، لتخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان، والتركيز على الأحياء الشعبية والمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

دور المجتمع المدني

- التنسيق مع الجمعيات والمجتمع المدني والتجار وشركات الأغذية، ودعم المبادرات للدفع بمنافذ متحركة بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

- التركيز على السلع الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات الأسر، ومن تلك المنتجات السكر والأرز والزيت واللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والتمور، ومستلزمات رمضان.

- التأكيد على جودة المنتجات التي تقدموا في المعارض والشوادر والمنافذ، وتكون حديثة التعئبة والإنتاج، وبالسعر المناسب من أجل خدمة أفضل للمواطن.

- دعم المبادرات الشبابية التي تصب في جهود الحكومة لتوفير السلع، ومنع أي محاولات للتلاعب أو زيادة غير مبررة في أسعار السلع.

فرص عمل للشباب

- العمل على خلق فرص عمل للشباب لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال المنافذ المتحركة والثابتة.

- استهداف البسطاء والأكثر احتياحًا والتخفيف عن محدودي الدخل.

الرقابة على الأسواق

- تكثيف الرقابة على الأسواق وتغيير حملات مستمرة مع التموين والطب البيطري والأحياء، ومخاطبة المحافظات لزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض السلع والشوادر.

التوسع في إقامة المعارض والشوادر

- استضافة المحافظات نحو 19 ألف شادر ومعرض حتى الآن مع توفير كل التيسيرات، وإزالة العقبات لتوفير السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة على أرض الواقع.

عروض مميزة للسلع

- متابعة وجود عروض مميزة للسلع داخل المعارض تكون حقيقية للمواطنين.

- ضمان توافر السلع الاستراتيجية بالمحافظات، وعدم نقص أي سلعة لتلبية احتياجات المواطنين.

- العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها في الأسواق للمواطنين.

- تفعيل آليات التواصل مع المواطنين، وتلقي الشكاوى فيما يتعلق بالأسعار والسلع.

- مخاطبة رؤساء الأحياء بالمرور الميداني لمتابعة مشكلات المواطنين، والتفاعل معها والمرور على المنافذ والمعارض.