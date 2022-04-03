افتتاح 3 منافذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 100 جنيه بسمالوط

واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، بالمنيا العمل بمعرض أهلا رمضان، لدعم جميع المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات، إذ جرى فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية جاموسي - بقرى بسعر 100 جنيه أمام معرض أهلا رمضان المقام داخل سور الإدارة الزراعية على طريق مصر أسوان الزراعي بمركز سمالوط، وذلك لمحاربة الغلاء.

ضبط أسعار السوق

جاء ذلك ضمن تكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالاستعداد لشهر رمضان الكريم، وتزامناً مع تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

إقامة 3 خيم أمام معرض أهلا رمضان

ومن جانبه أوضح أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، أنه جرى إقامة 3 خيم أمام معرض أهلا رمضان بشارع بورسعيد داخل مدينة سمالوط، بيع اللحوم البلدية جاموسي - بقري، بسعر 100 جنيه، وسط إقبال كبير من المواطنين، موضحا أن اللحوم تحت إشراف مديريات الطب البيطري والتموين والصحة بالمنيا.

وافتتحت محافظة المنيا معارض أهلا رمضان بجميع المراكز للعمل علي تخفيض الأسعار، إذ يجرى طرح جميع السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وتشهد تلك المعارض إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة وأنه يجرى عرض دواجن ولحوم وسلع أساسية مثل السكر والزيت والأرز والدقيق وياميش رمضان، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية.