حظر نقل أي كميات من القمح خارج محافظة المنيا ومصادرة السيارة

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، لمناقشة عددًا من الملفات المهمة، بحضور وزراء التنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

شوادر لبيع السلع واللحوم

أكد محافظ المنيا، توفر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والمجمعات، وأنه تم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، من خلال إقامة معارض «أهلا رمضان»، حيث تم إقامة 10 معارض لـ «أهلًا رمضان»، بجميع المراكز ومدينة المنيا الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، لتوفير كل السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

إضافة إلى شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق، ومنع الاستغلال من قبل التجار، مشيراً إلى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرة «كلنا واحد» وأمان، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة، بكافة قرى ومراكز المحافظة.

حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة

وأشار محافظ المنيا، إلى أن الاجتماع تناول استعراض الإجراءات المتعلقة باستلام محصول القمح من المزارعين، والمحفزات الممنوحة في هذا الشأن، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا في وقت سابق بمنع التعامل مع القمح المحلي إلاً في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول القمح خارج نطاق أماكن التخزين، التي تحددها الوزارة أيضًا.

وشدد محافظ المنيا، على حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة، ومصادرة السيارة والكميات المضبوطة، مع تكثيف المتابعة الميدانية ووجه الأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية، لرصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، معلنًا استهداف 450 ألف طن من محصول القمح هذا العام على مساحة 250 ألف فدان.

وخلال الاجتماع، طالب محافظ المنيا، العمل على زيادة لجان استلام القمح خلال أيام التوريد والتي ستبدأ مطلع أبريل المقبل.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين المحافظين والزراعة، والتموين لتحديد نقاط وسيطة لتجميع القمح ووضع تصورات كاملة لتلك الأماكن.