الحلقة 1 من مسلسل جزيرة غمام.. ظهور الرئيس السادات ووفاة الشيخ مدين

تدور أحداث الحلقة 1 من مسلسل جزيرة غمام، في زمن بعيد بجزيرة تسمى جزيرة غمام عام 1914، وهي مكان ريفي صعيدي، في سياق تشويقي مع العديد من الألغاز، وأحوال أهل الجزيرة ومشكلاتهم وأسرار العائلات من فقرائها وأغنيائها.

الحلقة 1 من مسلسل جزيرة غمام

يظهر شخصية رئيس مصر الأسبق محمد أنور السادات في زيارة لأحد المساجد، ويروي عليه إمام المسجد قصة جزيرة غمام، ثم يظهر الفنان عبد العزيز مخيون على سرير المرض وبجواره نجله أحمد أمين يبكي على حاله، أما هو فيتساءل «شايل إيه لينا يا بحر جزيرة غمام»، ويعطي ابنه كتيب صغير ليعرف أسرار أهل الجزيرة.

يظهر بعدها الفنان طارق لطفي والفنانة مي عز الدين على متن قارب، وهما متجهان إلى جزيرة غمام، قبل أن يجد أحد الصيادين جثة ملقاة في المياه وهو يصطاد السمك بشبكته، ويذهب بالجثة إلى الفنان محمود البزاوي ورياض الخولي.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام

الشيخ مدين أكد قبل وفاته أمام أولاده بالتبني أن محارب الذي جسد دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، سيأخذ المشيخة، وأن ولده الثاني يسري سيأخذ المنزل، أما عرفات أحمد أمين، سيأخذ رضاه وسبحته الخاصة.

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام يقدم دراما صعيدية من وحي خيال المؤلف خلال زمن قديم، وتدور تلك الأحداث قبل أكثر من 100 عاما، عن صراع شقيقين على قلب امرأة وحكاية أهل الجزيرة.

ويأتي المسلسل من بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى.