قصة مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين: جريمة في بيت الأب «شافع»

تشارك الفنانة مي عز الدين في سباق الدراما الرمضانية هذا العام بعد غياب عامين عن شاشة تلفزيون رمضان، من خلال مسلسل جزيرة غمام الذي تؤدي دور البطولة فيه يشاركها البطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب.

يندرج المسلسل تحت إطار دراما الصعيد، وتدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات من القرن الماضي أي قبل 100 عام من الآن، إذ تحدث جريمة قتل في بيت الأب «شافع» الذي يمتلك 4 أبناء، ويقتل الابن الأكبر شقيقه الأصغر، بتحريض من الأوسط، ولكن المفاجأة أن القتيل لم يمت ويظهر في مكان آخر، بينما يظل الثالث مع والده.

أحداث مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام والحبكة الدرامية من خيال المؤلف، فهي عبارة عن قرية صعيدية موجودة على البحر الأحمر وتحتوي على العديد من الأفكار والصراعات بين الأشقاء التي تدور في سياق الدراما.

وبحسب تصريح سابق لمؤلف مسلسل جزيرة غمام، عبدالرحيم كمال، العمل الدرامي الجديد يتحدث عن مصر ولكن بشكل خيالي، وأقرب للحكاية الشعبية.

شخصية الفنانة مي عز الدين

الفنانة مي عز الدين تقدم شخصية «سندس» في أحداث مسلسل جزيرة غمام، وستشهد الشخصية الكثير من الأحداث والتطورات خلال العمل، خاصة مع محاولتها العثور على الشخص المناسب لها لتكمل معه حياتها، ويكشف برومو العمل الذي جرى طرحه عبر شاشة قناة الحياة، أن الفنان طارق لطفي سيقع في حبها خلال الأحداث.

وضم البرومو الخاص بالمسلسل، إلقاء شعر بصوت رياض الخولي، إضافة إلى ظهور قوي لصوت المنشد الديني وائل الفشني خلال التتر الخاص بالمسلسل.

بينما يغني تتر البداية والنهاية علي الحجار بعد غياب نحو 8 سنوات عن غناء تترات مسلسلات رمضان.

المسلسل من بطولة كل مي عز الدين وأحمد أمين، وطارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد جمعة، وعبدالعزيز مخيون، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.