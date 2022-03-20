تفاصيل شخصية مي عز الدين فى مسلسل جزيرة غمام برمضان 2022

تعود الفنانة مي عز الدين إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بمسلسل جزيرة غمام مع الثنائي طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وذلك بعد غياب عن رمضان دام لسنتين على التوالي، وكان مسلسل «البرنسيسة بيسة» آخر أعمالها الرمضانية وعرض في عام 2019.

وتطل مي عز الدين على الجمهور فى رمضان 2022، بمسلسل جزيرة غمام بشخصية مختلفة وجديدة عليها تمامًا، إذ تقدم شخصية تدعى «سندس» وهى فتاة غجرية تنتمى لقبيلة من الغجر ويدور بينها وبين أشقائها الثلاثة صراعات عديدة.

مي عز الدين غجرية فى جزيرة غمام

كما أن شخصية «سندس» التى تقدمها مي عز الدين، ستشهد الكثير من الأحداث والتطورات خلال العمل، خاصة مع محاولتها العثور على الشخص المناسب لها، حيث يكشف برومو العمل والذي جرى طرحه عبر شاشة قناة الحياة، أن الفنان طارق لطفي سيقع فى حبها خلال الأحداث.

أما عن باقي أبطال المسلسل، فيمثل الفنان طارق لطفي الفئة الغجرية، حيث يجسد دور رجل غجري، ويجسد الفنان فتحي عبد الوهاب الفئة الصوفية، والجانب الصعيدي يتمثل فى الفنان أحمد أمين.

تفاصيل مسلسل جزيرة غمام

وتدور فكرة المسلسل في صعيد مصر خلال فترة العشرينات من القرن الماضي، حيث تحدث جريمة قتل في بيت «شافع» الذي يمتلك أربعة أبناء، ويقتل الابن الأكبر شقيقه الأصغر، بتحريض من الأوسط، ولكن المفاجأة أن القتيل لم يمت ويظهر في مكان آخر، بينما يظل الثالث مع والده.

يذكر أن مسلسل جزيرة غمام، من بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين ورياض الخولى وعبدالعزيز مخيون، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.