ِشادي مؤنس يضع اللمسات الأخيرة على تتر مسلسل جزيرة غمام مع علي الحجار

يواصل الموسيقار شادي مؤنس وضع اللمسات الأخيرة على تتر مسلسل جزيزة غمام، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل عبر قناة الحياة، ويشهد عودة علي الحجار للغناء من جديد في تترات الدراما الرمضانية بعد فترة غياب طويلة.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني، وهاجر الشرنوبي، وميار الغيطي، ودينا أحمد، وعبد العزيز مخيون، ووفاء عامر، والطفل منذر مهران، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

علي الحجار يعود لغناء التترات بعد غياب 7 سنوات

مؤنس والحجار عقدا أكثر من جلسة عمل طيلة الأيام الماضية؛ وضع اللمسات الأخيرة على التترات التي كتبها الشاعر إبراهيم عبد الفتاح.

عودة الحجار بعد غياب 7 سنوات للتترات كان سرها المؤلف عبد الرحيم كمال، الذي كشف عن سبب اقتناعه بعلي الحجار، قائلا في تصريح لـ «الوطن»: «بعيدا عن كون علي الحجار صديقي، إلا أنه أفضل وأنسب صوت يستطيع توصيل الرسالة التي أحبذ تقديمها في المسلسل، فأنا واحد من جمهوره، وحينما كتبت مسلسل الرحايا الذي شرفت بتعاونه معي فيه، كنت أكتب حلقات المسلسل وأنا استمع إلى أغنيات ألبومه الشهير الأيام».

يذكر أن آخر تترات علي الحجار في الدراما التليفزيونية كان عام 2015، حين قدم تتر مسلسل الوسواس مع الفنان تيم الحسن، وهو من كلمات عبد الرحمن الأبنودي.