«مطلعش إخوان يا مكاوي».. عندما انحاز السيسي لمطالب المصريين في 30 يونيو ضد الإرهاب

تناولت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 كواليس الفترة الصعبة التي عاشتها مصر أثناء ثورة 30 يونيو التي خرج فيها الملايين للإطاحة بحكم الإخوان بعد عام من الفشل وتردي الأوضاع وإقصاء كل فئات الشعب.

وتداول مشاهدو مسلسل الاختيار 3 العبارة التي تظهر في البرومو على لسان أحد المواطنين المشاركين في ثورة 30 يونيو وهو يقول بفرحة «مطلعش إخوان يا مكاوي»، بعد الأكاذيب التي رددها الإخوان وإعلام الجماعة الإرهابية في ذلك الوقت بأن وزير الدفاع في تلك المرحلة عبدالفتاح السيسي لديه خلفية إخوانية وسينحاز للجماعة على حساب مطالب الشعب، وعلى خلاف أكاذيب الجماعة ظهر الدور التاريخي لوزير دفاع تلك المرحلة الصعبة بانحيازه لمطالب المصريين، بداية من مهلة الـ 48 ساعة التي أمهلها للإخوان للتوافق مع القوى السياسية والوطنية، وصولا إلى بيان 3 يوليو التاريخي الذي أعلن فيه خارطة الطريق استجابة لمطالب المصريين.

إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو

وشملت خارطة الطريق التي أعلنها السيسي في ذلك الوقت، بعد توافق مختلف القوى الوطنية والسياسية عليها، 10 بنود تم الإعلان عنها فى مساء 3 يوليو، باعتبارها «خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصى أحدًا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام» حسبما جاء فى البيان وتضمنت هذه الخارطة ما يلى:

تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة.

إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.

تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً.

مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

واستقبل الشعب المصري خارطة الطريق بفرحة عارمة جابت كل ميادين مصر، وردد المصريون هتافات مؤيدة للجيش المصري، ووزير الدفاع في ذلك الوقت عبدالفتاح السيسي، لاستجابته لمطالب الشعب المصري.

تفويض الشعب للسيسي لمواجهة إرهاب الجماعة

وبعد إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو، شهدت مصر موجهة إرهاب وعنف لعناصر الإخوان، في محاولة لترويع المصريين ونشر الفوضى، وطالب وزير الدفاع آنداك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 24 يوليو، 2013، الشعب المصري بالنزول إلى الشوارع الجمعة القادمة لمنح الجيش والشرطة تفويضاً شعبيا لمواجهة العنف والإرهاب.

وقال، في كلمة له أمام حفل تخرج لطلاب من احدى الكليات العسكرية، إن الجيش والشرطة يحتاجان إلى تفويض لمواجهة أي عنف أو إرهاب خلال الفترة المقبلة، وناشد الشعب المصري تحمل المسؤولية مع الجيش والشرطة في مواجهة ما يحدث في الشارع، مضيفا أن يتلقى أوامره من الشعب المصري، وأن العلاقة بين الطرفين لا تنفصم، مشددا على أن محاولات الوقيعة بين عناصر الجيش لن تنجح، وأن الجيش على قلب رجل واحد، وانحيازه الوحيد هو مصر والمصريين.

واستقبل الشعب المصريين دعوة السيسي بتأييد واسع، ونزل الملايين إلى شوارع وميادين مصر مرة أخرى للتفويض، وتمكنت مؤسسات الدولة من مواجهة إرهاب الإخوان واستعادة الأمن والاستقرار، واستكمال الاستحقاقات الدستورية من وضع دستور جديد بتوافق وطني، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ليكون ذلك طريقا نحو بناء الجمهورية الجديدة.