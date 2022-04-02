أمير كرارة: مسلسل الاختيار «براند».. وبحب أتفرج على كريم عبدالعزيز

كشف الفنان أمير كرارة، أن مسلسل الاختيار أصبح «براند» بعدما حقق نجاحات منقطعة النظير بين الأعمال الوطنية المميزة، لافتا إلى أنه قد شاهد المسلسل في جزئه الثاني العام الماضي ولا يتخيل بأن يكون هناك شهر رمضان بدون عرض ذلك المسلسل، «مش متخيل رمضان ميبقاش فيه اختيار، وبتفرج عليه كمشاهد علشان أتفرج على بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز».

كرارة عن كريم عبدالعزيز: أخونا الكبير ومن الناس اللى ميختلفش عليهم اتنين

وقال «كرارة»، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه أحد محبي الفنان كريم عبدالعزيز، حيث إنه قام بالكثير من الأعمال الدرامية الرائعة طيلة فترة عمله «أخونا الكبير ومن الناس اللى ميختلفش عليهم اتنين»، موضحا أنه لا يوجد مقارنة بين المسلسل في موسمه الأول والثاني، حيث إن الجزء الأول تحدث المسلسل عن أبطال القوات المسلحة، وفي جزئه الثاني تحدث عن أبطال وزارة الداخلية، وبالرغم من اختلاف عمل الجهتين إلا أن المسلسل قد حقق نجاحا كبيرا.

كرارة: مش عارف مين ورا الشائعات

ونفى الفنان صحة الشائعات التي تداولها البعض عن نشوب مشادة بينه والنجم أحمد عز لوجود تشابه بين فيلمي «الخلية، كلبش»، «مش عارف مين ورا الشائعات، جالي تفاصيل خناقتنا مع بعض واتعجبت من الكلام»، مواصلا: «أحمد عز بالنسبة ليا فنان كبير وجميل، ومحصلش أي كلام أو خناقة ومفيش بينا حاجة وحشة، الشائعات هدفها توقع بينا».

وعن ظهوره كضيف شرف في عدد من الأعمال مع زملائه، أوضح أن فكرة الظهور كضيف يكون في شكل «واجب» يقوم به الممثلون مع بعضهم البعض، ولكن يشترط فيها أن يكون العمل يستحق الظهور فيه والمجاملة.