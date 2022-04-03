سيارات حديثة ومكيفة «على قد الإيد».. سعرها يبدأ من 95 ألف جنيه

قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة الحديثة، التي يبدأ تصنيعها من عام 2005 إلى 2015 يبحث عنها الجميع بسبب سعرها الاقتصادي وجودتها وإمكانياتها.

وأوضح أن الشباب والأسر يبحثون عن سعر سيارة تبدأ من 100 ألف إلى 115 ألف جنيه، حسب إمكانياتهم، مشيرًا في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن سوق السيارات الحديثة المستعملة شهدا ارتفاعا طفيفا في الأسعار بالرغم من حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة بداية من السعر المتوسط لأعلى سعر للسيارة كالتالي:

فيات بونتو ايفو 2011

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات: 107 آلاف جنيه

أقل سعر للسيارة متداول في سوق السيارات: 95 ألف جنيه

أعلى سعر متداول للسيارة في سوق السيارات: 119 ألف جنيه.

رينو لوجان 2013

متوسط سعر السيارة متداول في سوق السيارات: 107 آلاف جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 95 ألف جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه

هيونداي أفانتي 2001

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 100 ألف جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه

نيسان تيدا 2007

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 95 ألف جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه

كيا ريو 2009

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 100 ألف جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه

سكودا فابيا 2009

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 105 آلاف جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه

هيونداي I10 2011

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 103 آلاف جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 119 ألف جنيه

رينو سانديرو ستيب واي 2012

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 95 ألف جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه