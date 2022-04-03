سيارات حديثة ومكيفة «على قد الإيد».. سعرها يبدأ من 95 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
01:36 ص | الأحد 03 أبريل 2022
سيارات حديثة
قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة الحديثة، التي يبدأ تصنيعها من عام 2005 إلى 2015 يبحث عنها الجميع بسبب سعرها الاقتصادي وجودتها وإمكانياتها.
وأوضح أن الشباب والأسر يبحثون عن سعر سيارة تبدأ من 100 ألف إلى 115 ألف جنيه، حسب إمكانياتهم، مشيرًا في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن سوق السيارات الحديثة المستعملة شهدا ارتفاعا طفيفا في الأسعار بالرغم من حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة بداية من السعر المتوسط لأعلى سعر للسيارة كالتالي:
فيات بونتو ايفو 2011
متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات: 107 آلاف جنيه
أقل سعر للسيارة متداول في سوق السيارات: 95 ألف جنيه
أعلى سعر متداول للسيارة في سوق السيارات: 119 ألف جنيه.
رينو لوجان 2013
متوسط سعر السيارة متداول في سوق السيارات: 107 آلاف جنيه.
أقل سعر متداول في سوق السيارات: 95 ألف جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه
هيونداي أفانتي 2001
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات: 100 ألف جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه
نيسان تيدا 2007
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات: 95 ألف جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه
كيا ريو 2009
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات: 100 ألف جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه
سكودا فابيا 2009
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات: 105 آلاف جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه
هيونداي I10 2011
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات: 103 آلاف جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 119 ألف جنيه
رينو سانديرو ستيب واي 2012
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 108 آلاف جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات: 95 ألف جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 114 ألف جنيه