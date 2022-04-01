مواعيد عمل السيارات المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية خلال شهر رمضان

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، مواعيد العمل الجديد الخاصة بسيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الذي يحل أول أيامه غدا السبت 2 أبريل 2022، وفقا للحسابات الفلكية، وسيكون هناك 3 سيارات متنقلة لتغطية القطاعات الثلاثة في الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بدءا من غدا 2 أبريل حتى 10 أبريل الجاري، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

مواعيد سيارة شرق الإسكندرية

تتواجد سيارة شرق الإسكندرية أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر، من يوم 2 أبريل إلى يوم 10 أبريل، في تمام الساعة 9 صباحا إلى 5 مساءً، ويمكن التواصل معها عبر الرقم 01275918005.

مواعيد سيارة وسط الإسكندرية

تتواجد سيارة «وسط»، بجوار جاد في منطقة سموحة، في نطاق مول زهران من يوم 2 أبريل إلى يوم 10 أبريل، وتبدأ عملها من الساعة 9 صباحا إلى 2 مساءً، ويمكن التواصل معها عبر رقم الهاتف 01275918001.

مواعيد سيارة غرب الإسكندرية

تتواجد سيارة غرب في نطاق مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان الهانوفيل من يوم 2 أبريل إلى يوم 10 أبريل، بداية من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساءً، ويمكن التواصل معها عبر رقم الهاتف 01275918003.

خدمات سيارات شركة مياه الشرب في الإسكندرية

تقدم سيارت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، خدمات متعددة مثل: «تعاقد على عدادات، استقبال شكاوي، دفع فواتير، شحن كروت، العدادات مسبقه الدفع».

وهناك فريقا مخصصا من المعمل المركزي للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريقا من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.