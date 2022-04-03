مواعيد القطارات في رمضان 2022 بعد تعديلات هيئة السكك الحديدية

مواعيد القطارات في رمضان 2022 من الكلمات التي تصدرت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع بداية شهر رمضان الكريم، وهو الأمر الذي يهم قطاعا كبيرا من المواطنين الراغبين في السفر بين المحافظات المختلفة، خاصةً بعد أن أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديد تعديل مواعيد انطلاق القطارات.

مواعيد القطارات في رمضان 2022

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تجيب عن الأسئلة التي يبحث عنها المواطنين، مواعيد القطارات في رمضان 2022، خاصة للراغبين في السفر بين المحافظات.

مواعيد قطارات القاهرة إلى الصعيد

- قطار رقم 1902 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP: موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.

- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.

- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

- قطار رقم 982 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر: موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج: موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 مساء.

- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 17.15 مساء.

- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 17.30 مساء.

- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط: موعد قيامه الساعة 17.45 مساء.

- قطار رقم 988 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم: موعد قيامه الساعة 19.20 مساء.

- قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم: موعد قيامه الساعة 19.45 مساء.

- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

- قطار رقم 996 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج: موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس

وجاءت تعديل مواعيد القطارات في 11 رحلة فقط، والتي كانت تقترب من مواعيد الإفطار، وجاءت مواعيد الثابته كالآتي:

1- قيام قطار 927 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) الساعة 20.00، بدلًا من الساعة 19.00.

2- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) من دمنهور الساعة 20.34، بدلًا من الساعة 20.50، ليصل الإسكندرية الساعة 21.30، بدلًا من الساعة 21.45.

3- قيام قطار 928 مكيف (الإسكندرية/ القاهرة) الساعة 15.00، بدلًا من الساعة 18.00.

4- قيام قطار 586 سياحي (الإسكندرية/ المنصورة) الساعة 14.10، بدلًا من الساعة 15.00.

5- قيام قطار 23 إكسبريس (شبرا الخيمة/ الإسكندرية) الساعة 17.45، بدلًا من الساعة 17.25.

6- قيام قطار 31 إكسبريس (شبرا الخيمة / الإسكندرية) الساعة 18:45، ومن بركة السبع الساعة 19.43، بدلًا من الساعة 20.00، ليصل دمنهور الساعة 21.05، بدلًا من الساعة 21.20.

7- قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) الساعة 15.15 بدلًا من الساعة 17.00.

8- قيام قطار 961 اكسبريس (شبرا الخيمة / بورسعيد) الساعة 17.35 بدلًا من الساعة 17.40.