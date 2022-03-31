مواعيد القطارات في رمضان 2022.. تعديل توقيت 11 رحلة في الوجه البحري

أعلنت هيئة السكة الحديد، انتهاء الاستعدادات الخاصة بقدوم شهر رمضان 2022، بناءً على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إذ أصدر المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، توجيهات بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب المسافرين خلال أيام الشهر الكريم، مع إعلان دوري بمواعيد القطارات في رمضان، علاوة على تجهيز وصيانة القطارات وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، وتنفيذ إجراءات ضد كورونا.

مواعيد القطارات في رمضان 2022

وعدّلت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات في رمضان 2022، حيث سيتم تعديل نحو 11 رحلة قطار على خطوط الوجه البحري، لتناسب مواعيد الإفطار خلال الشهر الكريم، مؤكدة أنّه جرى تجهيز القطارات وصيانتها وتعقيمها ضد كورونا، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، علاوة على تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة إذ تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجاني لجميع مستخدمي مترو السكة الحديد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، موضحة أنّه سيكون هناك أعمال تعقيم بشكل دوري داخل المحطات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

لا تعديلات على قطارات الصعيد

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنّ جميع القطارات خضعت لصيانات عاجلة قبل التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال طوال شهر رمضان 2022، ولا يوجد أي تعديلات على مواعيد قطارات السكة الحديد بخطوط الصعيد في رمضان 2022، كون رحلاتها طويلة بالأساس، ويصعب إجراء تعديلات تتماشى مع مواعيد الإفطار، إذ يضطر ركابها للإفطار داخل القطارات.

إجراءات صارمة بالمحطات والقطارات لمواجهة كورونا في رمضان

ومن جهته، أكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، أنّ الهيئة استعدت جيدا لقدوم شهر رمضان 2022، وسيتم تنفيذ إجراءات صارمة ومشددة داخل عربات القطارات والمحطات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، طوال الشهر الكريم، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

مواعيد قطارات القاهرة إلى الصعيد

- قطار رقم 1902 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP: موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.

- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.

- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

- قطار رقم 982 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر: موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج: موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 مساء.

- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 17.15 مساء.

- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 17.30 مساء.

- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط: موعد قيامه الساعة 17.45 مساء.

- قطار رقم 988 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم: موعد قيامه الساعة 19.20 مساء.

- قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم: موعد قيامه الساعة 19.45 مساء.

- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

- قطار رقم 996 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج: موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

مواعيد قطارات الإسكندرية إلى الصعيد

- قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP: موعد قيامه الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان: موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

مواعيد قطارات بورسعيد إلى الصعيد

- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 13.30 ظهرًا.

- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد

- قطار رقم 977 الأقصر القاهرة: موعد قيامه الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 83 أسوان القاهرة نوم: موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 1903 أسوان القاهرة: موعد قيامه الساعة 01.05 صباحًا.

- قطار رقم 87 أسوان القاهرة نوم: موعد قيامه الساعة 01.15 صباحًا.

- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد: مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 01.40 صباحًا.

- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP: موعد قيامه الساعة 02.05 بصباحًا.

- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة: موعد قيامه الساعة 03.15 صباحًا.

- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم: موعد قيامه الساعة 04.10 صباحًا.

- قطار رقم 997 أسوان القاهرة: موعد قيامه الساعة 04.35 صباحًا.

- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 05.45 صباحًا.

- قطار رقم 989 أسوان القاهرة: موعد قيامه الساعة 06.40 صباحًا.

- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد: موعد قيامه الساعة 07.05 صباحًا.

- قطار رقم 991 سوهاج القاهرة: موعد قيامه الساعة 08.20 صباحًا.

- قطار رقم 987 الأقصر القاهرة: موعد قيامه الساعة 10.15 صباحًا.

- قطار رقم 891 أسوان القاهرة VIP: موعد قيامه الساعة 15.00 عصرا.

- قطار رقم 983 أسوان القاهرة: موعد قيامه الساعة 16.20 مساء.

- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP: موعد قيامه الساعة 17.15 مساء.

- قطار رقم 2013 أسوان القاهرة: موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.

- قطار رقم 2007 أسوان القاهرة VIP: موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

- قطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP: موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

أولا: خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس

:1- قيام قطار 927 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) الساعة 20.00، بدلًا من الساعة 19.00.

2- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) من دمنهور الساعة 20.34، بدلًا من الساعة 20.50، ليصل الإسكندرية الساعة 21.30، بدلًا من الساعة 21.45.

3- قيام قطار 928 مكيف (الإسكندرية/ القاهرة) الساعة 15.00، بدلًا من الساعة 18.00.

4- قيام قطار 586 سياحي (الإسكندرية/ المنصورة) الساعة 14.10، بدلًا من الساعة 15.00.

5- قيام قطار 23 إكسبريس (شبرا الخيمة/ الإسكندرية) الساعة 17.45، بدلًا من الساعة 17.25.

6- قيام قطار 31 إكسبريس (شبرا الخيمة / الإسكندرية) الساعة 18:45، ومن بركة السبع الساعة 19.43، بدلًا من الساعة 20.00، ليصل دمنهور الساعة 21.05، بدلًا من الساعة 21.20.

7- قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) الساعة 15.15 بدلًا من الساعة 17.00.

8- قيام قطار 961 اكسبريس (شبرا الخيمة / بورسعيد) الساعة 17.35 بدلًا من الساعة 17.40.

ثانيا: خط (طنطا / المنصورة) والعكس:

1- قيام قطار 65 ركاب (طنطا / المنصورة) الساعة 16.45، بدلًا من الساعة 16.35.

2- وقوف قطار 297 إكسبريس (طنطا / المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب.

3- قيام قطار 268 ركاب (المنصورة / طنطا) الساعة 13.25، بدلًا من الساعة 13.00، ليصل طنطا الساعة 14.55، بدلًا من الساعة 14.35.