مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2022 على جميع الخطوط

اهتمام كبير من قبل المواطنين بمعرفة مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2022، كونه وسيلة المواصلات الأكثر استخدامًا بين الجمهور، وذلك بعد إعلان الجهات الرسمية عن المواعيد الجديدة التي يتمّ تطبيقها خلال الشهر الكريم في جميع الهيئات والمؤسسات كالقطارات والمحال والمدارس وغيرها.

مواعيد عمل مترو الأنفاق

ومن منطلق الردّ على استفسارات المواطنين، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2022 استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

«مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2022، تنطلق في تمام الساعة 5.15 صباحًا وحتى الساعة 2 صباحًا»، وفقًا لـ أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق في تصريحات لجريدة «الوطن».

ولفت إلى أنَّ آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12.18 بعد منتصف الليل، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وللخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 12.40 بعد منتصف الليل.

وأوضح «عبدالهادي» أنَّه سيجرى مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل، كما يجرى مقابلة القطارات بين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12.55 بعد منتصف الليل.

فرق صيانة على أرصفة المترو

ومن جهتها، أكّدت شركة مترو الأنفاق أنَّه خلال شهر رمضان سيتمّ نشر فرق صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات طوال ساعات التشغيل، لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث في أثناء ساعات العمل خلال الشهر الكريم لضمان عدم تعطل القطارات وحدوث زحام على رصيف مترو الأنفاق والذي يؤثر على حركة المرور بشكل عام.

وذكرت أنَّه سيتمّ تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات الأكثر كثافة لمنع حدوث أي زحام داخل المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات.