«خلال ساعات».. تعديل مواعيد بعض القطارات في شهر رمضان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات بداية من غدا السبت، وعلى مدار أيام شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لذا تستعرض «الوطن» الخريطة الكاملة للقطارات التي سيتم تعديل مواعيدها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

1 - وفقاً لما أعلنته هيئة السكة الحديد، فإن قيام القطار رقم 927 «مكيف» القاهرة / الإسكندرية في تمام الساعة 20.00، وذلك بدلا من الساعة 19.00

2 - قيام القطار رقم 923 «مكيف» القاهرة / الإسكندرية، من دمنهور في تمام الساعة 20.34، وذلك بدلاً من الساعة 20.50، حيث سيصل القطار إلى الاسكندرية في تمام الساعة 21.30، وذلك بدلاً من الساعة 21.45

3 - قيام القطار رقم 928 «مكيف» الإسكندرية / القاهرة في تمام الساعة 15.00، وذلك بدلاً من الساعة 18.00

4 - قيام القطار رقم 586 «سياحي» الإسكندرية / المنصورة في تمام الساعة 14.10، وذلك بدلاً من الساعة 15.00

5 - قيام القطار رقم 23 «اكسبريس» شبرا الخيمة / الإسكندرية في تمام الساعة 17.45، وذلك بدلاً من الساعة 17.25

6 - قيام القطار رقم 31 «اكسبريس» شبرا الخيمة / الإسكندرية في تمام الساعة 18:45، ومن بركة السبع في تمام الساعة 19.43، وذلك بدلاً من الساعة 20.00، حيث سيصل القطار إلى دمنهور في تمام الساعة 21.05، وذلك بدلاً من الساعة 21.20

7 - قيام القطار رقم 1915 «سياحي» شبرا الخيمة / المنصورة في تمام الساعة 15.15، وذلك بدلاً من الساعة 17.00

8 - قيام القطار رقم 961 «اكسبريس» شبرا الخيمة / بورسعيد في تمام الساعة 17.35، وذلك بدلاً من الساعة 17.40

تعديل مواعيد بعض القطارات على خط طنطا / المنصورة والعكس

1 - قيام القطار رقم 65 «ركاب» طنطا / المنصورة في تمام الساعة 16.45، وذلك بدلاً من الساعة 16.35

2 - وقوف القطار رقم 297 «اكسبريس» طنطا / المنصورة في محطتين وهما «منية شنتنا عياش» و«صفط التراب».

3 - قيام القطار رقم 268 «ركاب» المنصورة / طنطا في تمام الساعة 13.25، وذلك بدلاً من الساعة 13.00، حيث سيصل القطار إلى طنطا في تمام الساعة 14.55، وذلك بدلاً من الساعة 14.35

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه مع انتهاء شهر رمضان الكريم وتحديدا مع يوم الأثنين الموافق 2 من شهر مايو المقبل سوف تعود تلك القطارات إلى مواعيدها الحالية.