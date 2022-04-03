أسهل طريقة لختم القران في رمضان 2022.. 4 صفحات يوميا بعد كل صلاة

يكثر في شهر رمضان العبادات إذ أنزل الله عز وجل القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، كما جعل الصيام الركن الرابع من أركان الإسلام كما يتميز شهر رمضان بليلة القدر التي تعد خير من ألف شهر وتتنزل الملائكة فيها وتفتح فيها أبواب الجنان، لذلك يبحث الكثيرون على أسهل طريقة لختم القران في رمضان 2022 لتنظيم أوقاتهم لنيل عظيم الأجر والثواب.

أسهل طريقة لختم القران في رمضان 2022

وأسهل طريقة لختم القران في رمضان 2022 مرة واحدة تتمثل في قراءة 4 صفحات من القران الكريم بعد صلاة الفجر يوميا، ثم 4 صفحات بعد صلاة الظهر يوميا، و4 صفحات بعد صلاة العصر يوميا، و4 صفحات بعد صلاة المغرب يوميا، و4 صفحات بعد صلاة العشاء يوميا.

وأسهل طريقة لختم القران في رمضان 2022 مرتين خلال شهر رمضان تتمثل في قراءة 8 صفحات من القرآن الكريم بعد صلاة الفجر، و8 صفحات من القرآن الكريم بعد صلاة الظهر، و8 صفحات من القرآن الكريم بعد صلاة العصر، و8 صفحات من القرآن الكريم بعد صلاة المغرب، و8 صفحات من القرآن الكريم بعد صلاة العشاء.

ختام القرآن 9 مرات في رمضان

بينما يمكن ختم القران في رمضان 2022 لثلاث مرات تتمثل في قراءة 12 صفحة من القرآن الكريم بعد صلاة الفجر، و12 صفحة من القرآن الكريم بعد صلاة الظهر، و12 صفحة بعد صلاة العصر، و12 صفحة بعد صلاة المغرب، و12 صفحة بعد صلاة العشاء.

وختم القران في رمضان 2022 لمدة 9 مرات من خلال قراءة 36 صفحة من القرآن الكريم بعد صلاة الفجر، و36 صفحة من القرآن الكريم بعد صلاة الظهر، و36 صفحة بعد صلاة العصر، و36 صفحة من القرآن الكريم بعد صلاة المغرب، و36 صفحة من القرآن الكريم بعد صلاة العشاء.