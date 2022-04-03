ملخص مسلسل العائدون الحلقة 1 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022.. مخطط داعش

يبحث الكثير من الجمهور عن ملخص مسلسل العائدون الحلقة 1 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، والتي انتهى عرضها قبل قليل عبر قناة dmc، حيث ظهر بعض الفنانين كضيوف شرف، على رأسهم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وملخص مسلسل العائدون الحلقة 1 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022 يتمثل في عمل أمير كرارة ومحمود عبد المغني وأمينة خليل في أحد الأجهزة، لتتبع ومعرفة مخطط تنظيم داعش الإرهابي، من خلال زرع أحد العناصر بين قيادات التنظيم، وهو «أبو مصعب»، الذي يقوم بدوره محمد فراج، إذ يحاول رصد وجمع أكبر قدر من المعلومات عن ذلك التنظيم الإرهابي.

ملخص مسلسل العائدون الحلقة 1 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022.. الشك عقيدة داعش

وأبرز ملخص مسلسل العائدون الحلقة 1 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، سياسات تنظيم داعش الإرهابي، أن الشك في أقرب الأقربين هو عقيدتهم الثابتة، كما أن المُرتد عنهم يكون عقوبته القتل رميًا بالرصاص.

وظهر الممثل السوري أحمد الأحمد، الذي يقوم بدور أحد قادة التنظيم خارج مصر، وهو يوجه أحد عناصر التنظيم بقتل والده أمام الجميع بالرصاص، كعقاب للردة عنهم.

وفاة والدة أمينة خليل في مسلسل العائدون الحلقة 1

ويتضمن ملخص مسلسل العائدون الحلقة 1 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، وفاة والدة أمينة خليل، لتظهر إسعاد يونس، والتي تقوم بدور «خالتها» حيث تُدعى الدكتورة سعاد أبو النصر، وتعمل بإحدى الجامعات بالخارج، لتشكو ابنة شقيقتها من معاناتها مع الوحدة وعدم الزواج رغم كبر سنها، وذلك بسبب تركيزها طوال حياتها في تحقيق ذاتها وحصد نجاحات في حياتها العملية.

وانتهت الحلقة الأولى من مسلسل العائدون باكتشاف أحد قادة تنظيم داعش، خيانة محمد فراج لهم، وأنه عنصراً مدسوسًا بينهم من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، ليتبين مصيره في الحلقة الثانية، المقرر عرضها غدًا الأحد في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.