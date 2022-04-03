سخرية من أظافر دينا الشربيني في مسلسل المشوار.. «إكليريك» رغم الفقر

لفتت أظافر دينا الشربيني الأنظار إليها في أولي حلقات مسلسل المشوار، رغم براعة أدائها في الحلقة الاولي في دور «ورد»، إلا أنها كانت مادة للانتقادات عبر السوشيال ميديا بسبب أظافرها، التي بدت خلال الحلقة لا تتناسب مع طبيعة الشخصية التي تؤديها.

أظافر دينا الشربيني في مسلسل المشوار

أظافر دينا الشربيني في مسلسل المشوار كانت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، فمن المفترض أنها تجسد دور «ورد»، من طبقة فقيرة تعمل وتكافح مع زوجها من أجل توفير قوت يومهما، ورغم الإشادات ببراعة وإجادة «دينا» للدور إلا أنها نالها سيل من الانتقادات من المتابعين بسبب ظهورها بأظافر «إكريليك»، ومن المفترض أنها فتاة من طبقة فقيرة وهو ما اعتبره الجمهور سقطة للمسلسل.

مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، ندى موسى، عمرو عبدالجليل، محمود الليثي، محمد عبده، حنان يوسف، سامى مغاوري، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المشوار

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل المشوار العديد من الأحداث، حيث ظهرت معاناه «ماهر» وزوجته «ورد» في حياتهما، حيث يعمل الثنائي باليومية، وخلال الاحداث فوجئ «ماهر» أن زوجته سقطت اثناء العمل فيجري للاطمئنان عليها ليجدها داخل عيادة الطبيب في العمل، ويتضح أنها بخير ولكن فعلت هذا لأنها تريد أن تذهب لابنها في وقت مبكر لتجهيز أكلة الـ«مسقعة» التي يحبها.

وخلال الاحداث نجد مكالمة تليفونية غامضة بين «ماهر» وصديقة يتضح منها ـنه هارب من بلده لسبب ما، ولكن لم يكشف عنه خلال الحلقة.

ونالت الحلقة الاولي إشادات عديدة من الجمهور بأداء محمد رمضان ودينا الشربيني.