شقيقة زعيم كوريا الشمالية تصف وزير دفاع «الجنوبية» بـ «الأخرق»

انتقدت «كيم يو جونج» شقيقة زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، اليوم الأحد، وزير دفاع كوريا الجنوبية، «سوه ووك»، بسبب حديثه عن قدرات الضربة الوقائية، محذرة من أن «سول» قد يواجه تهديدًا خطيرًا بمثل هذه التصريحات الخرقاء، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وزير دفاع كوريا الجنوبية: قواتنا قادرة على ضرب منشأ إطلاق الصواريخ في الشمالية

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شدد يوم الجمعة الماضية، علنا على أن قوات بلاده لديها القدرات لضرب منشأ إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية بدقة وسرعة.

وأوضحت «جونج»، في بيان علني نادر باللغة الإنجليزية، إن الرجل الأخرق والذي يشبه الحثالة يجرؤ على ذكر الضربة الوقائية على إحدى الدول التي تمتلك أسلحة نووية، في تصريحاته الهوجاء التي لن تكون مفيدة لـ «كوريا الجنوبية» أيضًا.

وأضافت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أن «الجنوبية» قد تواجه تهديدا خطيرا بسبب التصريحات المتهورة التي أدلى بها وزير دفاعها.

«جونج» معروفة بتأثيرها على الشؤون بين الكوريتين

و«جونج» معروفة بتأثيرها على الشؤون بين الكوريتين، وتشغل منصب نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، قال في وقت سابق، إن جيش بلاده يمتلك في الوقت الحالي، أعدادًا كبيرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ التي تحسنت بشكل كبير من حيث المدى والدقة والقوة، مشددا على قدرة الجيش الكوري الجنوبي على توجيه ضربات دقيقة على مصدر أي هجوم ومنشآت قيادته ودعمه.

حزب العمال: بيونج يانج ستوجه كل قوتها لتدمير أهداف رئيسية في سول

بدوره، أشار أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري «باك جونج تشون» في بيان، أمس الأحد، إلى أن «بيونج يانج» ستوجه بلا رحمة كل قوتها العسكرية لتدمير الأهداف الرئيسية في «سول» والجيش الجنوبي إذا قام الجيش الكوري الجنوبي بعمل عسكري خطير مثل شن هجوم وقائي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.