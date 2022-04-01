اليابان تفرض عقوبات على 4 منظمات و3 أفراد من روسيا بسبب كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، اليوم الجمعة، أن «طوكيو» فرضت عقوبات على 4 منظمات و3 أفراد من روسيا، بمزاعم انتهاك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت «بيونج يانج»، استأنفت مؤخرًا أنشطة البناء في موقع للتجارب النووية تحت الأرض شمال العاصمة الكورية الشمالية، مما يشير إلى احتمال استعدادها لإجراء تجربة نووية قريبا.

زعيم كوريا الشمالية يدعو لـ ثورة سريعة من خلال الالتزام الأيديولوجي القوي

من جانبه، التقط زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج-أون»، صورة تذكارية مع المشاركين في ورشة عمل مسؤولي الدعاية بالحزب الحاكم «حزب العمال»، داعيا إلى ثورة سريعة من خلال الالتزام الأيديولوجي القوي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وعبر «أون»، عن اعتقاده في أن المشاركين في ورشة العمل سوف يتمسكون بنظرية جوشي «الاعتماد على الذات»، المتمثلة في إعطاء أهمية للأيديولوجيا، كقوة دافعة للابتكار والإبداع والتقدم وتسريع ثورة كوريا الشمالية بشكل ديناميكي من خلال التزام أيديولوجي قوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

«واشنطن» و«سول» توقعان وثيقة لتحديث خطط الطوارئ المشتركة في زمن الحرب

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وقعتا في وقت سابق، وثيقة لتحديث خطط الطوارئ المشتركة في زمن الحرب، ووقع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، ونظيره الكوري الجنوبي، الجنرال «وون إن-تشول»، توجيه التخطيط الاستراتيجي خلال محادثاتهما في هاواي، أمس الاول الأربعاء.

وكان الجيش في كوريا الجنوبية، اعلن، امس الأول الأربعاء، أن «بيونج يانج» تظاهرت بإطلاق ما وصفه محللون الصاروخ العملاق الأسبوع الماضي، مرجحة أن الاختبار كان في الواقع للصاروخ البالستي العابر للقارات نفسه «هواسونج-15» الذي أطلقته الجارة الشمالية في عام 2017، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.