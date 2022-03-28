كوريا الجنوبية تطالب أمريكا واليابان بتشكيل قوى ثلاثية ضد جارتها الشمالية

طالب رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك-يول، الولايات المتحدة واليابان، بضرورة التعاون المشترك؛ لمواجهة مخاطر تصرفات كوريا الشمالية الاستفزازية الأخيرة، موضحا أنهم يمكنهم بذلك إقناع الجارة الشمالية بتخلي عن برنامجها النووي.

سول تطالب بتعاون أمريكي ياباني لمواجهة بيونج يانج

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي، خلال لقائه السفير الياباني لدى بلاده كويتش أيبوشي، أنّه على القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين، العمل على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، مشيرا إلى أن لغة الحوار كفيلة لحل العديد من القضايا الصعبة وتحقيق مستقبل أفضل، وفقا لما نشرته وكالة «سكاي نيوز».

وأكد يون أنّ علاقات كوريا الجنوبية مع اليابان ستتحسن حال انتهجت الدولتان أساليب الحوار، وذلك من أجل المستقبل لتسهيل التعامل مع القضايا الصعبة، مضيفا أن التواصل هو دائما المفتاح الأمثل لحل الخلافات.

من جانبه، أكد سفير اليابان، أنّ النهج الذي تتبعه كوريا الشمالية لا يُمثل تهديدا لجارتها الجنوبية أو اليابان فقط، بل سيضر بالمجتمع الدولي ككل، مشيرًا إلى أنّ استفزازات بيونج يانج النووية والصاروخية يقف الحد منها وإقناع الجارة الشمالية إلى التخلي عن برنامجها النووي، وأن بلاده ستعمل مع سول عن كثب لتحقيق الاستقرار في شرق آسيا.

كوريا الشمالية تتمسك ببرنامجها النووي

وعلى الجانب الآخر، أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أنّ بيونج يانج ستواصل ما بدأته في برنامجها النووي، من أجل تطوير قدراتها الهجومية وتعزيز قواها الاستراتيجية، موضحًا أن سيتم تسليم جيشه أسلحة جديدة قريبا، وفقا لما ذكرته وكالة «روسيا اليوم».

جاءت تصريحات كيم جونج أون، تزامنًا مع استمرار كوريا الشمالية العمل على تطوير برنامجها النووي، واختبار الصواريخ الباليستية كان آخرها، الخميس الماضي، حيث اختبرت أكبر صاروخ باليستي عابرًا للقارات، والذي سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.