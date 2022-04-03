ناقدة فنية تشيد بأولى حلقات مسلسل أحلام سعيدة: مبتكرة وحيوية ومشوقة

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بأولى حلقات مسلسل «أحلام سعيدة» للفنانة يسرا.

وكتبت ماجدة خيرالله: «إحنا في موسم بيتنافس فيه حوالي ثلاثين مسلسل، ويتابعه مئات الملايين في المنطقة العربية، وهي فرصة جيدة بل ممتازة لتقديم أفكار جديدة، وأنماط ووسائل سرد مبتكرة، ومع ذلك فإن كثير من الأعمال تبدد هذه الفرصة وتلعب علي قديمه في الشكل والمضمون».

بداية المسلسل مبتكرة وحيوية وبديعة

وأضافت خيرالله: «تابعت عدد لا بأس به من الأعمال المعروضة، وهناك أعمال لم أتابعها بعد ولكنها في خطتي، وأكثر ما شد انتباهي مسلسل أحلام سعيدة، بداية من التترات وطريقة استعراض أسامي الفنانين المشاركين في العمل، وهي بداية مبتكرة وحيوية وبديعة، ثم استعراض شخصية فريدة التي تجسدها يسرا، بطلة الحكاية، المرأة التي تعيش خارج الزمن».

وتابعت: «الحلقة تدور حول تفاصيل حياتها وتاريخها من خلال أحداث وعدم الاكتفاء بالحوار، تكاد تعرف كل تاريخ الشخصية أو معظمها، ورغم عدم وجود صراع أو صدام، يطرح عقده المسلسل إلا أن الحلقة تنتهي بحادث سوف يقود إلى دخول شخصيات أخرى تتفاعل وتتشابك مع شخصية فريدة، المسلسل مشوق وهناك اختيار جيد لأماكن التصوير، وتبرع يسرا في تقديم أدق تفاصيل الشخصية، من خلال اختيار الملابس والإكسسوار وطريقة الكلام ولغة الجسد حتى دخولها إلى فراشها، إنها تتصرف وتحيا، وكأنها تعيش داخل فيلم سينمائي من نسج خيالها تعوض به حلمها الضائع، الممثلة التي لعبت دور الخادمة تتمتع بموهبة تلقائية وحضور، مسلسل أحلام سعيدة تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة».

مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة بطولة الفنانة يسرا، التي تخوض السباق الرمضاني هذا العام بعمل كوميدي، بالإضافة إلى غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، ومن تأليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.