قصة مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا.. دراما كوميدية اجتماعية

شهدت قصة مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا، معدلات بحث عالية مؤخرا عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بالتزامن مع بدء عرض أولى حلقات العمل الفني، والذي من المقرر أن تكون مساء اليوم في إطار دراما رمضان 2022، إذ يشارك في بطولته نخبة من الفنانات.

قصة مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا

وتدور أحداث قصة مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا في إطار اجتماعي كوميدي، بين 3 سيدات تجمعهم الظروف سويًا، ومن ثم يبدأن في مواجهة المشكلات غير المتوقعة التي تضعهن في مفارقات طريفة.

وتجسد الفنانة يسرا شخصية سيدة أرستقراطية تدعى «ديدي هانم»، ضمن أحداث العمل في إطار دراما رمضان 2022.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة بطولة نسائية جماعية، إذ يشارك في التمثيل كل من يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، ومن تأليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 1 والقنوات الناقلة

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل أحلام سعيدة، ستعرض مساء اليوم في تمام الساعة 8:25 مساءً، على شاشة فضائية ON E، وسوف يعاد عرض الحلقة للمرة الأولى في الساعة 5:30 صباحًا، بينما تأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:50 صباحًا.

تفاصيل شخصية غادة عادل في أحلام سعيدة

وكشفت الفنانة غادة عادل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل دورها في مسلسل أحلام سعيدة، موضحة أنها تجسد شخصية سيدة أربعينية ولم تتزوج بعد، وتشعر بالضغط الشديد من قبل أسرتها بسبب الزواج، وهو ما سبب لها أزمة في حياتها، وعرضها للمعاناة الشديدة من الأرق بسبب التفكير المستمر.

وتقرر «شيرين» التي تجسد دورها غادة عادل، الالتحاق بجروب خاص بالسيدات للحديث عن مشكلتها، وتتوالى الأحداث فيما بعد.