يسرا ونيللي كريم تشاركان تامر حسني وإليسا الغناء

نشر تامر حسني، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، إعلانا لأحد المجتمعات السكانية الجديدة، والذي يشارك بالحملة الإعلانية لها في رمضان 2022، وشارك تامر الغناء كل من إليسا ويسرا ونيللي كريم.

كما ظهر عدد من الفنانين والرياضيين في الإعلان من بينهم، عماد متعب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق والإعلامي سيف زاهر وأحمد داش وهدى المفتي وأسماء جلال وميس حمدان.

وقالت كلمات الأغنية: «إفرح نخطف من الوقت شوية لينا ما نفرح وزي ما الدنيا تودينا من الآخر هنروح أنا وانت سوا للآخر كده كده هنا هنا أنت وأنا هنعيش من تاني وتعالى نفرح ونعيش أيام في جمالها مفيش طيب استنى اتقل أنا هنا عندي طلة استنى أد المشوار معايا ولا من تاني مشوار جميل وطريق قدامي».

تعاون إليسا وتامر حسني

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع بها الثنائي إليسا وتامر حسني سويا، فسبق وقدما أغنية «ورا الشبابيك» الأغنية الدعائية لفيلم تامر حسني «تصبح على خير» والأغنية حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها فتجاوزت 40 مليون مشاهدة على يوتيوب، والفيلم شارك تامر ببطولته كل من مي عمر ونور ومن إخراج محمد سامي.

إليسا وتتر مسلسل ظل

ومشاركة إليسا ليست الوحيدة في رمضان، فوضعت صوتها على تتر المسلسل اللبناني «ظل» والذي يقوم ببطولته جمال سليمان، وتحمل الأغنية اسم «ضماير».