أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 1 بطولة يسرا في رمضان 2022

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 1 بطولة يسرا، واحدة من الكلمات الأكثر بحثًا، عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتهاء الحلقة الأولى من العمل الكوميدي الاجتماعي، الذي عادت به الفنانة يسرا للكوميديا مُجددًا عقب 10 سنوات من مسلسلها «شربات لوز».

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 1 بطولة يسرا

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أحلام سعيدة، حول «فريدة» سيدة ارستقراطية، تتحدث باللغة الفرنسية، والتي تجسدها الفنانة يسرا، إذ أظهرت الحلقة تفاصيل حياتها، ومدى ارتباطها بالمزادات الخاصة بالأنتيكات، قبل أن تُفاجئ بقبعة والدتها القديمة التي عُرضت في مزاد مقابل 200 ألف جنيه.

وانتهت الحلقة بنهاية مشوقة، بعدما تعرضت لحادث مُدبر، عقب خلافها مع شقيقها الذي رفض إعطاء الأموال لها لشراء القبعة.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا

ويعُرض مسلسل أحلام سعيدة في تمام الساعة 8:25 مساء اليوم، على شاشة ON E، بينما جاءت الإعادة الأولى في تمام الساعة 5:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:50 صباحًا.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة في إطار كوميدي اجتماعي، حول الفنانة يسرا شخصية امرأة أرستقراطية تدعى «ديدي هانم»، والتي تجمعها الظروف بامرأتين آخرتين، قبل أن تبدأ المفارقات بينهن.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ومسلسل أحلام سعيدة، العديد من الأبطال والبطلات، على رأسهن الفنانة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وميسرة.

ومسلسل أحلام سعيدة من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.