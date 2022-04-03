لندن: «موسكو» تواصل فرض الحصار على سواحل أوكرانيا

قالت الاستخبارات البريطانية، إن البحرية الروسية تواصل فرض الحصار على سواحل أوكرانيا، مشيرة إلى أن أي إنزال برمائي روسي في أوكرانيا سيحمل مخاطر عالية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

دوي عدة انفجارات في «أوديسا» جنوبي أوكرانيا

ودوت عدة انفجارات في مدينة «أوديسا» الساحلية جنوبي أوكرانيا، في وقت سابق، من اليوم الأحد، وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى تصاعد دخانا في المدينة ي الساعات الأولى من الصباح.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو للانفجارات التي قالوا إنها حدثت في مدينة «أوديسا» الأوكرانية، في حين لم تعلن معلومات رسمية عن الهجوم الروسي.