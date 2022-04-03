أسعار الذهب اليوم الأحد 3-4-2022 في محلات الصاغة وعالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 3-4-2022 في محلات الصاغة وبيع عيار 24 بسعر 1.109 جنيه، وبلغ سعر بيع عيار 21 بـ970 جنيهًا، كما يباع عيار 18 بسعر 831 جنيها، أما الجنيه الذهب يباع بسعر 7.760 جنيه، وعالميا استقر سعر أوقية الذهب عند 1.924.98 دولار، وذلك وفقًا للبورصات العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب تزامنًا ممع إغلاق البورصات العالمية الجمعة الماضي، مدعومة بمستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والمحادثات بين الجانبين، ولم يؤثر التراجع على حركة البيع والشراء لدى محلات الصاغة بالحسين والمحافظات المختلفة، حتى آخر لحظات من التداول على المعدن النفيس، بحسب نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية سابقا.

وتوقع «نجيب» خلال حديثه لـ«الوطن»، حدوث مزيدا من التراجع في سعر الذهب حال استمرار القلق لدى المستثمرين والمضاربين من الأحداث الجيوسياسية غدا الاثنين، مع بداية تعاملات البورصات العالمية.

حركة البيع والشراء في السوق المحلية

ووصف «نجيب» حركة البيع والشراء بالهادئة خلال شهر رمضان، وتكاد تكون منعدمة لتراجع الطلب واتجاه الأسر إلى شراء الأكل والشرب وهو الأمر الذي يسيطر على 95% من اهتمامات المصريين.

والأيام الأولى من شهر رمضان ستشهد تراجعا في الأسعار بالمقارنة بموسم عيد الفطر المبارك، الذى يرتفع فيه المعدن الأصف، بسبب معرفة عدد كبير من المضاربين بالبورصات العالمية مناسبات العرب والخليج الشرائية، وبالتالي يشترون أطنانا من الذهب وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

ويشار إلى أن مواعيد عمل محلات الصاغة لشهر رمضان الجاري، تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً ومن السادسة مساءً حتى الثانية صباحًا.

«نجيب»: هناك فائض من الفضة المستوردة

وفي سياق آخر، وصف «نجيب» أوضاع العاملين في قطاع الفضة، بأنهم يعانون من فائض في الفضة المستوردة، ما تسبب في إغلاق أكثر من 80% من الورش المنتجة لها والتى تدخل البلاد بدون فرض رسوم إغراق عليها، مطالبا بإعادة إحياء صناعة الفضة وتحفيز العاملين بها على العودة لفتح ورشهم.